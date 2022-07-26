Курганская епархия выступает против строительства крематория

Курганская епархия не поддерживает идею строительства крематория в Кургане, так как, согласно вероучению, христиан нужно хоронить в земле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана обсуждают возможное появление крематория в городе, часть из них активно выступают за его строительство. При этом православные священники не поддерживают эту инициативу. Об этом URA.RU рассказали в курганской епархии.

«Мы не поддерживаем такое решение, потому что это противоречит христианскому вероучению. Сжигание покойников распространено у языческих народов, потому что для них человеческое тело — это темница души, грубая оболочка, от которой нужно избавиться. У христиан другое отношение к телу. Его освятил и прославил сам Бог, воплотившись 2000 лет назад на земле. И тело в христианстве почитается как храм Божий, который недопустимо разрушать», — говорит отец Алексий Плохов

В епархии отмечают, что для неверующих людей и последователей оккультных и неязыческих учений любые аргументы против кремации не будут иметь значения. «<…> Если люди вопреки христианской традиции сознательно хотят уничтожать тела своих близких и родных после смерти, то зачем тогда они обращаются в храмы с просьбой об отпевании? Кремация дозволяется, когда невозможна транспортировка усопшего на дальнее расстояние или в странах, где запрещено погребение» — уточняет Плохов.

По словам епархии, в Кургане уже действовали подпольные крематории, где сжигали медицинские отходы, ампутированные части тел и мертвых животных. «Гарантировать, что официальный крематорий не будет выполнять „дополнительные“ заказы, сейчас не может никто. Тем более с такими случаями уже сталкивались в российских регионах», — заключает священник.

В 2015 году Русская Православная Церковь приняла общецерковный документ «О христианском погребении усопших». В нем кремация названа нежелательным явлением.

До этого URA.RU писало, что курганцы в соцсетях бурно обсуждают нежелание похоронщиков строить крематорий. Жители города считают, что он может стать отличной заменой кладбищам, которых в регионе стало очень много.