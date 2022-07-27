Главари бойцов, штурмовавших парковки, сбежали из Екатеринбурга

По версии источника, люди, связанные с нападавшими спортсменами, уехали в деревни Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Предполагаемые координаторы группы спортсменов, которых считают членами ОПГ «Визовские», уехали из Екатеринбурга после нападения молодых людей на парковки, принадлежащие ООО «Титан» на улицах Металлургов, 60, Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 168б. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник в силовых структурах.

«Старшие „Визовских“, как только поняли, на кого наехали, сразу решили бежать. Но кто их ждет в других регионах и тем более за границей? Засели в каких-то деревнях здесь [в Свердловской области]», — рассказал собеседник агентства.

При этом он усомнился, что спортсменов ждут серьезные последствия со стороны криминальных элементов. По мнению источника, воры в законе не станут подвергать риску ни себя, ни своих приближенных ради мести спортсменам. «Мальчики из „Визовских“ ничего из себя не представляют. Эти футбольные фанаты считают, что если они спортсмены, то крутые. А как только их прижмут, уже другой разговор», — подытожил собеседник агентства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области сообщал URA.RU, что полиция привлечет к ответственности всех, кто попытается устроить в регионе разборки в стиле 90-х годов. По его словам, попытки таких противозаконных действий будут пресекаться. Все участники потасовки пойманы и находятся в изоляторе

Спортсмены в масках ворвались в БЦ «Манхэттен» 17 июля, устроили погром и избили охрану. В тот же вечер они попытались захватить парковки на Патриса Лумумбы, 25, Металлургов, 60 и Крауля, 168б. Отпор им дала охрана владельцев парковки — ООО «Титан». На место приехали полицейские из отдела по борьбе с организованной преступностью в сопровождении спецназа. Нападавших спортсменов арестовали на 10 суток за неповиновение силовикам. Источник URA.RU посчитал, что «Визовским» будут мстить сторонники вора в законе Ахмеда Домбаева (Шалинского)