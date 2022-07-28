Сенат США поддержал идею признать РФ спонсором терроризма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США приняли решение признать Россию «спонсором терроризма» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сенат в США принял решение признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Об этом сообщается на сайте американского конгресса.

«Резолюция принята в сенате путем голосования», — приводит РИА «Новости» сообщение на сайте конгресса США. В данном документе правительство РФ обвиняется в якобы осуществлении террора и применении силы против гражданских лиц в ходе второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года оппозиции в Донбассе. Конгресс США воспринимает это как «спонсирование террористических актов».

Ранее в Кремле негативно оценили стремление членов Конгресса США добиться признания России «государством-спонсором терроризма». Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тогда спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выразила намерение признать Россию «спонсором терроризма».

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенат в США принял решение признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Об этом сообщается на сайте американского конгресса. «Резолюция принята в сенате путем голосования», — приводит РИА «Новости» сообщение на сайте конгресса США. В данном документе правительство РФ обвиняется в якобы осуществлении террора и применении силы против гражданских лиц в ходе второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года оппозиции в Донбассе. Конгресс США воспринимает это как «спонсирование террористических актов». Ранее в Кремле негативно оценили стремление членов Конгресса США добиться признания России «государством-спонсором терроризма». Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тогда спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выразила намерение признать Россию «спонсором терроризма». Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...