Сенат США поддержал идею признать РФ спонсором терроризма

28 июля 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

В США приняли решение признать Россию «спонсором терроризма» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенат в США принял решение признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Об этом сообщается на сайте американского конгресса. «Резолюция принята в сенате путем голосования», — приводит РИА «Новости» сообщение на сайте конгресса США. В данном документе правительство РФ обвиняется в якобы осуществлении террора и применении силы против гражданских лиц в ходе второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года оппозиции в Донбассе. Конгресс США воспринимает это как «спонсирование террористических актов». Ранее в Кремле негативно оценили стремление членов Конгресса США добиться признания России «государством-спонсором терроризма». Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тогда спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выразила намерение признать Россию «спонсором терроризма». Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

Сенат в США принял решение признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Об этом сообщается на сайте американского конгресса. «Резолюция принята в сенате путем голосования», — приводит РИА «Новости» сообщение на сайте конгресса США. В данном документе правительство РФ обвиняется в якобы осуществлении террора и применении силы против гражданских лиц в ходе второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года оппозиции в Донбассе. Конгресс США воспринимает это как «спонсирование террористических актов». Ранее в Кремле негативно оценили стремление членов Конгресса США добиться признания России «государством-спонсором терроризма». Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тогда спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выразила намерение признать Россию «спонсором терроризма». Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.