Кабмин РФ поддержал продажу рецептурных лекарств онлайн

28 июля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Дистанционная торговля препаратами начнется с марта следующего года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Правительство России одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами — в рамках эксперимента, который пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Дистанционная продажа повысит доступность препаратов для всех категорий граждан, включая маломобильных, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц, в том числе, в условиях пандемии», — приводит сообщение пресс-службы Минздрава России РИА «Новости». Также в пресс-службе рассказали, что законопроект устанавливает обязанность аптечных организаций при продаже рецептурного лекарственного препарата дистанционным способом обеспечить идентификацию личности гражданина которому будет доставляться лекарство. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской больнице использовали просроченные препараты. Руководству районной больницы по итогам внесено представление. Также три лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Правительство России одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами — в рамках эксперимента, который пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Дистанционная продажа повысит доступность препаратов для всех категорий граждан, включая маломобильных, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц, в том числе, в условиях пандемии», — приводит сообщение пресс-службы Минздрава России РИА «Новости». Также в пресс-службе рассказали, что законопроект устанавливает обязанность аптечных организаций при продаже рецептурного лекарственного препарата дистанционным способом обеспечить идентификацию личности гражданина которому будет доставляться лекарство. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской больнице использовали просроченные препараты. Руководству районной больницы по итогам внесено представление. Также три лица привлечены к дисциплинарной ответственности.