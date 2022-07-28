Дорожники полностью перекроют участок трассы Пермь — Екатеринбург

Водителей просят заранее выбирать пути объезда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Участок трассы Пермь — Екатеринбург на 68-м километре дороги, в районе деревни Казаево, будет полностью перекрыт для транспорта в ночь на 31 июля из-за монтажа надземного пешеходного перехода. Об этом сообщило министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.

«В ночь с 30 на 31 июля на 68-м км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург будет полностью перекрыто движение транспорта. Время перекрытия: с 00:00 до 04:00. Перекрытие движения связано с монтажом надземного пешеходного перехода, поврежденного в результате ДТП», — рассказали в министерстве.

Надземный пешеходный переход обрушился в мае 2022 года в результате ДТП. Водитель автомобиля «КаМАЗ» проезжал по трассе с поднятым кузовом, которым и снес переход. Водитель с травмами был доставлен в больницу. Еще один надземный переход на этой трассе был разрушен в сентябре 2021 года. Инцидент также произошел из-за водителя грузовика, который не опустил кузов, переход рухнул на самосвал МАН и автомобиль «Газель», оба водителя погибли. Чтобы восстановить переход, перекрывали трассу.