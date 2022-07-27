В Курганской области строят новый коттеджный поселок

Поселок разместят на территории площадью 17,4 га Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шадринске Курганской области начали строить коттеджный поселок «Солнечная поляна». Данная информация была размещена 28 июля на сайте областного правительства.

«В экологически чистом месте появится коттеджный поселок „Солнечная поляна“, рядом с которым будет все, что нужно для жизни семьи: новая школа, два детских сада, спортивный комплекс, ледовая арена, бассейн, транспортная инфраструктура. На территории площадью 17,4 га разместятся 115 участков от 8 до 12 соток», — указано в сообщении.

Представители власти отметили, что в поселке уже есть внутренние сети газоснабжения, обустраивается подъезд и завершаются работы, связанные с электросетями. На приобретение или постройку недвижимости в поселке, по данным правительства, можно будет получить субсидию в размере до 700 тыс. рублей.

О том, что власти выделили эти участки под застройку, стало известно в феврале. В апреле представители Курганской ипотечно-жилищной корпорации сообщали, что жители региона хотят получить льготу на покупку таких домов, но проблема в том, что в области пока нет подобного жилья.