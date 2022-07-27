27 июля 2022

В Курганской области строят новый коттеджный поселок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кетово. Курган , коттеджи, кетово, кетовский район, загородные дома
Поселок разместят на территории площадью 17,4 га Фото:

В городе Шадринске Курганской области начали строить коттеджный поселок «Солнечная поляна». Данная информация была размещена 28 июля на сайте областного правительства.

«В экологически чистом месте появится коттеджный поселок „Солнечная поляна“, рядом с которым будет все, что нужно для жизни семьи: новая школа, два детских сада, спортивный комплекс, ледовая арена, бассейн, транспортная инфраструктура. На территории площадью 17,4 га разместятся 115 участков от 8 до 12 соток», — указано в сообщении.

Представители власти отметили, что в поселке уже есть внутренние сети газоснабжения, обустраивается подъезд и завершаются работы, связанные с электросетями. На приобретение или постройку недвижимости в поселке, по данным правительства, можно будет получить субсидию в размере до 700 тыс. рублей.

О том, что власти выделили эти участки под застройку, стало известно в феврале. В апреле представители Курганской ипотечно-жилищной корпорации сообщали, что жители региона хотят получить льготу на покупку таких домов, но проблема в том, что в области пока нет подобного жилья.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Подписаться
В городе Шадринске Курганской области начали строить коттеджный поселок «Солнечная поляна». Данная информация была размещена 28 июля на сайте областного правительства. «В экологически чистом месте появится коттеджный поселок „Солнечная поляна“, рядом с которым будет все, что нужно для жизни семьи: новая школа, два детских сада, спортивный комплекс, ледовая арена, бассейн, транспортная инфраструктура. На территории площадью 17,4 га разместятся 115 участков от 8 до 12 соток», — указано в сообщении. Представители власти отметили, что в поселке уже есть внутренние сети газоснабжения, обустраивается подъезд и завершаются работы, связанные с электросетями. На приобретение или постройку недвижимости в поселке, по данным правительства, можно будет получить субсидию в размере до 700 тыс. рублей. О том, что власти выделили эти участки под застройку, стало известно в феврале. В апреле представители Курганской ипотечно-жилищной корпорации сообщали, что жители региона хотят получить льготу на покупку таких домов, но проблема в том, что в области пока нет подобного жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...