Свердловчанин нашел гриб с патриотичным символом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Краснотурьинска (Свердловская область) нашел в лесу гриб с буквой Z. Об этом рассказал очевидец.

«Сегодня собирая грибы, наткнулся на гриб, который растет чисто за наших», — поделился свердловчанин в telegram-канале «Краснотурьинск Live». При этом автор фото отметил, что сам нарисовать букву не смог бы.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанка нашла краснокнижные грибы, напоминающие цветную капусту. Также агентство рассказывало, что свердловчанин нашел грибы с отвратительным запахом, которые обладают целебными свойствами.