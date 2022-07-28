28 июля 2022

Свердловчанин нашел гриб с буквой Z. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение биатлонного центра на Московском тракте. Екатеринбург, гриб, сыроежка, съедобный гриб
Свердловчанин нашел гриб с патриотичным символом Фото:

Житель Краснотурьинска (Свердловская область) нашел в лесу гриб с буквой Z. Об этом рассказал очевидец.

«Сегодня собирая грибы, наткнулся на гриб, который растет чисто за наших», — поделился свердловчанин в telegram-канале «Краснотурьинск Live». При этом автор фото отметил, что сам нарисовать букву не смог бы.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанка нашла краснокнижные грибы, напоминающие цветную капусту. Также агентство рассказывало, что свердловчанин нашел грибы с отвратительным запахом, которые обладают целебными свойствами.

Фото:
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Житель Краснотурьинска (Свердловская область) нашел в лесу гриб с буквой Z. Об этом рассказал очевидец. «Сегодня собирая грибы, наткнулся на гриб, который растет чисто за наших», — поделился свердловчанин в telegram-канале «Краснотурьинск Live». При этом автор фото отметил, что сам нарисовать букву не смог бы. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанка нашла краснокнижные грибы, напоминающие цветную капусту. Также агентство рассказывало, что свердловчанин нашел грибы с отвратительным запахом, которые обладают целебными свойствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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