В Екатеринбурге установили розовые скамейки и качели. Фото

16 июля 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Качели и скамейка появились как инсталляция на фиолетовой линии фестиваля Stenograffia Фото: читатель URA.RU На перекрестке улиц Малышева — 8 Марта возле делового центра «Рубин» в Екатеринбурге художники установили розовые скамейки и качели, сообщает читатель URA.RU. Это инсталляция в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia. «Возле „Рубина“ ставят новые лавки и качели. Авторы говорят, что они фиолетовые, но по факту — розовые, цвета фуксии», — рассказывает читатель. Инсталляция — часть фиолетовой линии, которая пройдет по арт-объектам фестиваля Stenograffia. На улицах города уже можно найти пять арт-объектов, а в планах участников создать более 20 картин в разных направлениях: от классических стрит-артов до живописных картин. Стрит-арт фестиваль Stenograffia проходит в Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа. Самая активная фаза фестиваля идет в июле. В новом сезоне художники создадут около 20 работ, а также обустроят четыре двора Екатеринбурга. Художники монтируют возле «Рубина» скамейки и качели Фото: читатель URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На перекрестке улиц Малышева — 8 Марта возле делового центра «Рубин» в Екатеринбурге художники установили розовые скамейки и качели, сообщает читатель URA.RU. Это инсталляция в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia. «Возле „Рубина“ ставят новые лавки и качели. Авторы говорят, что они фиолетовые, но по факту — розовые, цвета фуксии», — рассказывает читатель. Инсталляция — часть фиолетовой линии, которая пройдет по арт-объектам фестиваля Stenograffia. На улицах города уже можно найти пять арт-объектов, а в планах участников создать более 20 картин в разных направлениях: от классических стрит-артов до живописных картин. Стрит-арт фестиваль Stenograffia проходит в Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа. Самая активная фаза фестиваля идет в июле. В новом сезоне художники создадут около 20 работ, а также обустроят четыре двора Екатеринбурга.