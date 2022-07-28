28 июля 2022

Свердловский депутат Госдумы соберет донбасских детей в школу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский депутат Госдумы поможет донбасским детям собраться в школу Фото:

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева поможет детям из Донбасса в рамках акции «Собери ребенка в школу». Об этом Рябцева заявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый год „Единая Россия“ проводит акцию „Собери ребенка в школу“ для тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году охватим Донбасс и освобожденные территории, первая партия канцелярских принадлежностей уже передана в республики», — рассказала Рябцева.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы отправили еду и свечи жителям Запорожья. По словам волонтера, собиравшего груз, жители региона зачастую вынуждены голодать, и гуманитарная помощь становится для них спасением. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение он принял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик.

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Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева поможет детям из Донбасса в рамках акции «Собери ребенка в школу». Об этом Рябцева заявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Каждый год „Единая Россия“ проводит акцию „Собери ребенка в школу“ для тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году охватим Донбасс и освобожденные территории, первая партия канцелярских принадлежностей уже передана в республики», — рассказала Рябцева. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы отправили еду и свечи жителям Запорожья. По словам волонтера, собиравшего груз, жители региона зачастую вынуждены голодать, и гуманитарная помощь становится для них спасением. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение он принял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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