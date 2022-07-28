В Госдуме разработали новые меры по поддержке малоимущих россиян

В России предложили раздать малоимущим гражданам социальные скидочные карты для получения льгот на продукты и лекарства в магазинах-партнерах. Соответствующий законопроект подготовлен в Госдуме РФ.
В России могут создать единую социальную дисконтную карту, которая будет предоставлять малоимущим скидки на продукты и лекарства, сообщил «Известиям» соавтор законопроекта, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Предполагается, что владельцы карт смогут получить скидку в магазинах-партнерах, которые добровольно вступят в этот проект.
Авторы инициативы планируют, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года. Для получения карты россияне будут должны написать заявление в органы социальной защиты или МФЦ, указано в документе.
В России предложили раздать малоимущим гражданам социальные скидочные карты для получения льгот на продукты и лекарства в магазинах-партнерах. Соответствующий законопроект подготовлен в Госдуме РФ. В России могут создать единую социальную дисконтную карту, которая будет предоставлять малоимущим скидки на продукты и лекарства, сообщил «Известиям» соавтор законопроекта, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Предполагается, что владельцы карт смогут получить скидку в магазинах-партнерах, которые добровольно вступят в этот проект. Авторы инициативы планируют, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года. Для получения карты россияне будут должны написать заявление в органы социальной защиты или МФЦ, указано в документе. Ранее в России предлагали выплачивать ежемесячную компенсацию за рост цен на продукты малообеспеченным семьям. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал освободить малоимущих от НДФЛ.