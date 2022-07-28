Власти ХМАО нашли подрядчика для обманутых дольщиков Сургута

Московская компания ООО «Парк Инвест» выиграла в тендере, который объявлял фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО). Информация появилась на едином портале госзакупок.
«Признать ООО „Парк Инвест“ победителем в конкурсе. Заключить контракт на условиях поданной заявки», — уточняется в документах закупки.
Московской компании пришлось снизить цену до 759 млн. Начальная цена контракта составляла 784 млн. Речь идет о жилом доме номер 6 в 44 районе Сургута.
Ранее URA.RU рассказывало об этой закупке. Так власти ХМАО планировали потратить более 1,5 млрд рублей на достраивание двух домов в Сургуте и Нефтеюганске. Компания ООО «Парк Инвест» не в первый раз выигрывает тендеры в ХМАО. Так, «москвичи» возведут два дома в Сургуте для того же заказчика- фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО).
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Московская компания ООО «Парк Инвест» выиграла в тендере, который объявлял фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО). Информация появилась на едином портале госзакупок. «Признать ООО „Парк Инвест“ победителем в конкурсе. Заключить контракт на условиях поданной заявки», — уточняется в документах закупки. Московской компании пришлось снизить цену до 759 млн. Начальная цена контракта составляла 784 млн. Речь идет о жилом доме номер 6 в 44 районе Сургута. Ранее URA.RU рассказывало об этой закупке. Так власти ХМАО планировали потратить более 1,5 млрд рублей на достраивание двух домов в Сургуте и Нефтеюганске. Компания ООО «Парк Инвест» не в первый раз выигрывает тендеры в ХМАО. Так, «москвичи» возведут два дома в Сургуте для того же заказчика- фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО).