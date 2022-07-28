28 июля 2022
27 июля 2022

Власти ХМАО нашли подрядчика для обманутых дольщиков Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция площадки для иностранных представителей. Екатеринбург, строительство, стройка, универсиада2023
ООО «Парк Инвест» выиграла уже второй тендер на подобные работы. Фото:

Московская компания ООО «Парк Инвест» выиграла в тендере, который объявлял фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО). Информация появилась на едином портале госзакупок.

«Признать ООО „Парк Инвест“ победителем в конкурсе. Заключить контракт на условиях поданной заявки», — уточняется в документах закупки.

Московской компании пришлось снизить цену до 759 млн. Начальная цена контракта составляла 784 млн. Речь идет о жилом доме номер 6 в 44 районе Сургута.

Ранее URA.RU рассказывало об этой закупке. Так власти ХМАО планировали потратить более 1,5 млрд рублей на достраивание двух домов в Сургуте и Нефтеюганске. Компания ООО «Парк Инвест» не в первый раз выигрывает тендеры в ХМАО. Так, «москвичи» возведут два дома в Сургуте для того же заказчика- фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО).

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Московская компания ООО «Парк Инвест» выиграла в тендере, который объявлял фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО). Информация появилась на едином портале госзакупок. «Признать ООО „Парк Инвест“ победителем в конкурсе. Заключить контракт на условиях поданной заявки», — уточняется в документах закупки. Московской компании пришлось снизить цену до 759 млн. Начальная цена контракта составляла 784 млн. Речь идет о жилом доме номер 6 в 44 районе Сургута. Ранее URA.RU рассказывало об этой закупке. Так власти ХМАО планировали потратить более 1,5 млрд рублей на достраивание двух домов в Сургуте и Нефтеюганске. Компания ООО «Парк Инвест» не в первый раз выигрывает тендеры в ХМАО. Так, «москвичи» возведут два дома в Сургуте для того же заказчика- фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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