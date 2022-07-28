В России начнут продавать эксклюзивные китайские телевизоры

29 июля 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Китайская компания Realme будет эксклюзивно поставлять телевизоры «М.Видео-Эльдорадо» для продажи в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Группа «М.Видео-Эльдорадо» договорилась об эксклюзивных поставках телевизоров китайской компании Realme. В России будут продаваться несколько моделей с разрешением 4К и SmartTV разных диагоналей. «М.Видео-Эльдорадо» будет эксклюзивно продавать в России телевизоры Realme, сообщил источник « Коммерсанта » на рынке электроники. Отмечается, что в магазинах сети появятся несколько моделей с разрешением 4К и SmartTV разных диагоналей, а также телевизор с инновационной технологией SLED. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ. Российские ретейлеры пожаловались, что на рынке не хватает телевизоров, смартфонов и холодильников.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» договорилась об эксклюзивных поставках телевизоров китайской компании Realme. В России будут продаваться несколько моделей с разрешением 4К и SmartTV разных диагоналей. «М.Видео-Эльдорадо» будет эксклюзивно продавать в России телевизоры Realme, сообщил источник «Коммерсанта» на рынке электроники. Отмечается, что в магазинах сети появятся несколько моделей с разрешением 4К и SmartTV разных диагоналей, а также телевизор с инновационной технологией SLED. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ. Российские ретейлеры пожаловались, что на рынке не хватает телевизоров, смартфонов и холодильников.