28 июля 2022

В России начнут продавать эксклюзивные китайские телевизоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
М.Видео. Тюмень, м видео, бытовая техника, телевизор, мвидео, м-видео, мвидео
Китайская компания Realme будет эксклюзивно поставлять телевизоры «М.Видео-Эльдорадо» для продажи в России Фото:

Группа «М.Видео-Эльдорадо» договорилась об эксклюзивных поставках телевизоров китайской компании Realme. В России будут продаваться несколько моделей с разрешением 4К и SmartTV разных диагоналей.

«М.Видео-Эльдорадо» будет эксклюзивно продавать в России телевизоры Realme, сообщил источник «Коммерсанта» на рынке электроники. Отмечается, что в магазинах сети появятся несколько моделей с разрешением 4К и SmartTV разных диагоналей, а также телевизор с инновационной технологией SLED.

Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ. Российские ретейлеры пожаловались, что на рынке не хватает телевизоров, смартфонов и холодильников.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Группа «М.Видео-Эльдорадо» договорилась об эксклюзивных поставках телевизоров китайской компании Realme. В России будут продаваться несколько моделей с разрешением 4К и SmartTV разных диагоналей. «М.Видео-Эльдорадо» будет эксклюзивно продавать в России телевизоры Realme, сообщил источник «Коммерсанта» на рынке электроники. Отмечается, что в магазинах сети появятся несколько моделей с разрешением 4К и SmartTV разных диагоналей, а также телевизор с инновационной технологией SLED. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ. Российские ретейлеры пожаловались, что на рынке не хватает телевизоров, смартфонов и холодильников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...