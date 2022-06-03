Российские ретейлеры объяснили, чего не хватает в продаже

Сильнее всего ассортимент снизился у Bosch, Electrolux, Samsung и Apple Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ассортимент бытовой техники и электроники в России сократился после того, как ряд иностранных компаний принял решение свернуть бизнес в России. Об этом сообщает РБК. Сильнее всего уменьшился ассортимент европейских, корейских и американских брендов.

«Максимальное сокращение произошло в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой: посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны, отдельные сегменты в пылесосах. По торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple», — сказал коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов РБК.

По словам вице-президента по закупкам и развитию «Связного» Михаила Догадина, в большей степени сократился ассортимент смартфонов и планшетов. В основном это коснулось брендов Samsung и Apple. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заявил, что компания делает все возможное, чтобы сохранить максимально широкий ассортимент и привлекательные цены. Он отметил, что техника большинства привычных для россиян брендов представлена в магазинах.

По словам Погудалова, в основном сокращение ассортимента связано с полной остановкой поставок. В остальных случаях проблемы связаны с дефицитом комплектующих на производстве.

24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Некоторые бренды остались под новыми названиями, в частности так поступил McDonald’s. Ранее сообщалось, что Россия готовится к отказу от западных товаров. Отмечалось, что главным инструментом для снятия зависимости от импорта станет создание собственных производств.

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