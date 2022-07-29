В МВФ заявили о «расщеплении мира» из-за конфликта на Украине

29 июля 2022 в 08:43 Размер текста - 17 +

Мир может разделиться на отдельные экономические блоки, считают аналитики МВФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мировая экономика может разделиться на геополитические блоки из-за последствий российско-украинского конфликта. На такую угрозу указал Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе. «Серьезным риском в среднесрочной перспективе является то, что военные действия на Украине будут способствовать фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различимыми технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами», — говорится в докладе фонда, опубликованном на официальном сайте организации. Аналитики поставили эту угрозу в один ряд с традиционными финансовыми и экономическими рисками, такими как замедление экономического роста в Китае, ужесточение денежно-кредитной политики и рост цен на энергоносители. Специалисты МВФ предупредили, что тенденция к геополитической фрагментации экономики может уменьшить эффективность сотрудничества стран в сфере борьбы с изменением климата. Кроме того, подобная разобщенность может «сделать текущий продовольственный кризис нормой», считают эксперты. Ранее «Пятый канал» сообщал о том, что аномальная засуха в Италии приближает страну к продовольственному кризису. Авторы отмечали, что Италия лишила себя импорта многих продуктов, вступив в санкционную кампанию Запада против России на фоне спецоперации на Украине.

Мировая экономика может разделиться на геополитические блоки из-за последствий российско-украинского конфликта. На такую угрозу указал Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе. «Серьезным риском в среднесрочной перспективе является то, что военные действия на Украине будут способствовать фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различимыми технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами», — говорится в докладе фонда, опубликованном на официальном сайте организации. Аналитики поставили эту угрозу в один ряд с традиционными финансовыми и экономическими рисками, такими как замедление экономического роста в Китае, ужесточение денежно-кредитной политики и рост цен на энергоносители. Специалисты МВФ предупредили, что тенденция к геополитической фрагментации экономики может уменьшить эффективность сотрудничества стран в сфере борьбы с изменением климата. Кроме того, подобная разобщенность может «сделать текущий продовольственный кризис нормой», считают эксперты. Ранее «Пятый канал» сообщал о том, что аномальная засуха в Италии приближает страну к продовольственному кризису. Авторы отмечали, что Италия лишила себя импорта многих продуктов, вступив в санкционную кампанию Запада против России на фоне спецоперации на Украине.