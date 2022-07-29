В МВФ заявили о «расщеплении мира» из-за конфликта на Украине

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IV конгресс РАПК
Мир может разделиться на отдельные экономические блоки, считают аналитики МВФ Фото:

Мировая экономика может разделиться на геополитические блоки из-за последствий российско-украинского конфликта. На такую угрозу указал Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе.

«Серьезным риском в среднесрочной перспективе является то, что военные действия на Украине будут способствовать фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различимыми технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами», — говорится в докладе фонда, опубликованном на официальном сайте организации. Аналитики поставили эту угрозу в один ряд с традиционными финансовыми и экономическими рисками, такими как замедление экономического роста в Китае, ужесточение денежно-кредитной политики и рост цен на энергоносители.

Специалисты МВФ предупредили, что тенденция к геополитической фрагментации экономики может уменьшить эффективность сотрудничества стран в сфере борьбы с изменением климата. Кроме того, подобная разобщенность может «сделать текущий продовольственный кризис нормой», считают эксперты.

Ранее «Пятый канал» сообщал о том, что аномальная засуха в Италии приближает страну к продовольственному кризису. Авторы отмечали, что Италия лишила себя импорта многих продуктов, вступив в санкционную кампанию Запада против России на фоне спецоперации на Украине.

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Мировая экономика может разделиться на геополитические блоки из-за последствий российско-украинского конфликта. На такую угрозу указал Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе. «Серьезным риском в среднесрочной перспективе является то, что военные действия на Украине будут способствовать фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различимыми технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами», — говорится в докладе фонда, опубликованном на официальном сайте организации. Аналитики поставили эту угрозу в один ряд с традиционными финансовыми и экономическими рисками, такими как замедление экономического роста в Китае, ужесточение денежно-кредитной политики и рост цен на энергоносители. Специалисты МВФ предупредили, что тенденция к геополитической фрагментации экономики может уменьшить эффективность сотрудничества стран в сфере борьбы с изменением климата. Кроме того, подобная разобщенность может «сделать текущий продовольственный кризис нормой», считают эксперты. Ранее «Пятый канал» сообщал о том, что аномальная засуха в Италии приближает страну к продовольственному кризису. Авторы отмечали, что Италия лишила себя импорта многих продуктов, вступив в санкционную кампанию Запада против России на фоне спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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