Россия готовит заявление по Украине на экстренном заседании в ООН

29 июля 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Россия выступит на очередном заседании Совбеза ООН, заявил Дмитрий Полянский Фото: Официальный сайт президента Украины Россия выступит на экстренном заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом заявил заместитель постоянного председателя РФ при международной организации Дмитрий Полянский. «Сегодня в Совбезе ООН в 17.00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине <…> Ну что ж, нам есть что сказать! Выступаем мы 12-ми, то есть вряд ли раньше 18.00», — написал Полянский в Telegram. По мнению зампостпреда, западные лидеры запросили очередное заседание в последний момент лишь для того, чтобы отметить свою заинтересованность в решении украинского вопроса. «Отдельной темы у него [заседания] нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание. Это, видимо, должно продемонстрировать их неослабевающий интерес к этой теме», — написал Полянский в Telegram. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у американской администрации нет возможности лишить Россию членства в Совбезе ООН, как того требовал президент Украины Владимир Зеленский. Однако Соединенные Штаты намеренны и дальше пытаться изолировать Россию, отмечала Томас-Гринфилд.

Россия выступит на экстренном заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом заявил заместитель постоянного председателя РФ при международной организации Дмитрий Полянский. «Сегодня в Совбезе ООН в 17.00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине <…> Ну что ж, нам есть что сказать! Выступаем мы 12-ми, то есть вряд ли раньше 18.00», — написал Полянский в Telegram. По мнению зампостпреда, западные лидеры запросили очередное заседание в последний момент лишь для того, чтобы отметить свою заинтересованность в решении украинского вопроса. «Отдельной темы у него [заседания] нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание. Это, видимо, должно продемонстрировать их неослабевающий интерес к этой теме», — написал Полянский в Telegram. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у американской администрации нет возможности лишить Россию членства в Совбезе ООН, как того требовал президент Украины Владимир Зеленский. Однако Соединенные Штаты намеренны и дальше пытаться изолировать Россию, отмечала Томас-Гринфилд.