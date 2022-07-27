Задержанного ФСБ майора полиции отстранили от службы

28 июля 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Если вина Артем Дубровина будет доказана, то его уволят из полиции по отрицательным мотивам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске задержанный сотрудниками УФСБ по региону майор полиции Артем Дубровин отстранен от службы. Об этом 28 июля URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, заявив, что сотрудникам, порочащим честь мундира, не место в полиции. «Подозреваемый в противоправном деянии заместитель начальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону, майор полиции Артем Дубровин отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сотрудниками подразделения собственной безопасности полицейского Главка проводится служебная проверка», — завили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве отмечают, что если вина Дубровина будет установлена, он будет уволен из полиции по отрицательным основаниям. А его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность. Дубровин задержан за получение взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ. Сумма взяток составила около 300 тыс. рублей.

В Челябинске задержанный сотрудниками УФСБ по региону майор полиции Артем Дубровин отстранен от службы. Об этом 28 июля URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, заявив, что сотрудникам, порочащим честь мундира, не место в полиции. «Подозреваемый в противоправном деянии заместитель начальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону, майор полиции Артем Дубровин отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сотрудниками подразделения собственной безопасности полицейского Главка проводится служебная проверка», — завили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве отмечают, что если вина Дубровина будет установлена, он будет уволен из полиции по отрицательным основаниям. А его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность. Дубровин задержан за получение взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ. Сумма взяток составила около 300 тыс. рублей.