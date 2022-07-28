Тюменца наказали за убийство курганского инвалида кирпичом

Убийцу удалось установить спустя 15 лет благодаря современным генетическим экспертизам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Тюмени приговорили к 13 годам колонии строгого режима за убийство кирпичом инвалида из города Макушино Курганской области. Преступление было совершенное в 2006 году, но раскрыть его удалось только сейчас, сообщает следственное управление СК России по Курганской области.

«Установлено, что в конце июня 2006 года обвиняемый, проживавший ранее в городе Макушино, пришел в дом своего соседа, где стал вести себя агрессивно. Из хулиганских побуждений злоумышленник нанес мужчине, сидевшему в кресле, один удар взятым с печи кирпичом, от которого тот скончался на месте», — говорится в сообщении СУ СК.

Потерпевший имел инвалидность по зрению и практически ничего не видел. Нападавший с места происшествия скрылся, а позже переехал в Тюменскую область. Долгое время установить личность убийцы не получалось несмотря на то, что фигурант попадал в поле зрения следователей и оперативников. Выйти на след преступника удалось благодаря современным возможностям генетических экспертиз: дополнительный анализ вещдоков, изъятых в 2006 году, позволил найти на орудии преступления ДНК-профиль мужчины, который совпал с профилем мужчины, который ранее уже подозревался в этом убийстве. Кроме того, удалось установить и допросить очевидца указанных событий.

Уголовное дело возбуждалось по пп.«в,и» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из хулиганских побуждений). Как ранее сообщало URA.RU, его задержали в Тюмени и доставили в Курганскую область. Вину в ходе предварительного следствия он не признал.