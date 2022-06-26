В Тюмени нашли мужчину, обвиняемого в убийстве слепого курганца

В Тюмени нашли подозреваемого, который убил слепого курганца кирпичом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Тюмени подозревают в убийстве слепого курганца, которое произошло 16 лет назад в городе Макушино, Курганской области. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Согласно данным следствия, 29 июня 2006 года нетрезвый мужчина пришел к своему соседу и стал вести себя агрессивно. Потерпевший являлся инвалидом, у него были проблемы со зрением, из-за этого он практически ничего не видел. Из хулиганских побуждений злоумышленник нанес соседу, сидящему в кресле, удар кирпичом. Потерпевший скончался на месте. После этого нападавший покинул место происшествия и позже уехал из региона», — говорится в сообщении следственного комитета.

Следователи нашли и опросили свидетелей убийства, а также прямого очевидца событий. Он подтвердил причастность подозреваемого к убийству и раскрыл детали преступления. Также при проведении генетической экспертизы на кирпиче был установлен ДНК профиль преступника, который позже совпал с профилем подозреваемого. После этого следственно-оперативная группа доставила мужчину из Тюмени в Курганскую область.

На сегодняшний день подозреваемый заключен под стражу. «По уголовному делу собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении указанного преступления, в связи с чем обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд», — говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи и криминалисты Курганской области раскрыли убийство 20-летней давности. Преступление произошло в 2001 году в Альменевском районе.

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