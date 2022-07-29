В соцсетях разнесли идею Госдумы о картах для бедных

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Заседание гордумы Екатеринбурга. Екатеринбург, мандат депутата, красная карточка, голосование
Пользователи соцсетей указывают на основные проблемы этой карты: сложность ее получения и дискриминацию общества Фото:

Пользователи социальных сетей с негодованием отнеслись к новой инициативе Госдумы. Россиян разозлило предложение депутатов раздавать малоимущим гражданам социальные карты для получения скидок на продукты и лекарства в магазинах-партнерах.

Ранее URA.RU сообщало, что в России могут создать единую социальную дисконтную карту, которая будет предоставлять малоимущим скидки на товары. Планируется, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года. Чтобы получить карту, необходимо будет написать заявление в МФЦ или органы социальной защиты. Одним из авторов проекта стал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Пользователи считают, что нововведение будет работать только «на бумаге», в реальности же это создаст еще большее деление людей на касты. «Мне, конечно, не жалко, что поддерживают бедных, но власть продолжает делить общество на касты, вместо того, чтобы решить проблему с бедностью и гипербогатством. Дискриминируют. В итоге скоро общество дойдет до того, что начнутся погромы богатых», — комментирует инфоповод пользователь соцсети «Вконтакте» Сергей Юдинцев.

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Некоторые указывают, что получить такую карту будет непросто, не всем малоимущим получится ее офрмить
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Пользователи социальных сетей с негодованием отнеслись к новой инициативе Госдумы. Россиян разозлило предложение депутатов раздавать малоимущим гражданам социальные карты для получения скидок на продукты и лекарства в магазинах-партнерах. Ранее URA.RU сообщало, что в России могут создать единую социальную дисконтную карту, которая будет предоставлять малоимущим скидки на товары. Планируется, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года. Чтобы получить карту, необходимо будет написать заявление в МФЦ или органы социальной защиты. Одним из авторов проекта стал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Пользователи считают, что нововведение будет работать только «на бумаге», в реальности же это создаст еще большее деление людей на касты. «Мне, конечно, не жалко, что поддерживают бедных, но власть продолжает делить общество на касты, вместо того, чтобы решить проблему с бедностью и гипербогатством. Дискриминируют. В итоге скоро общество дойдет до того, что начнутся погромы богатых», — комментирует инфоповод пользователь соцсети «Вконтакте» Сергей Юдинцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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