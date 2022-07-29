В соцсетях разнесли идею Госдумы о картах для бедных

Пользователи социальных сетей с негодованием отнеслись к новой инициативе Госдумы. Россиян разозлило предложение депутатов раздавать малоимущим гражданам социальные карты для получения скидок на продукты и лекарства в магазинах-партнерах.
Ранее URA.RU сообщало, что в России могут создать единую социальную дисконтную карту, которая будет предоставлять малоимущим скидки на товары. Планируется, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года. Чтобы получить карту, необходимо будет написать заявление в МФЦ или органы социальной защиты. Одним из авторов проекта стал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Пользователи считают, что нововведение будет работать только «на бумаге», в реальности же это создаст еще большее деление людей на касты. «Мне, конечно, не жалко, что поддерживают бедных, но власть продолжает делить общество на касты, вместо того, чтобы решить проблему с бедностью и гипербогатством. Дискриминируют. В итоге скоро общество дойдет до того, что начнутся погромы богатых», — комментирует инфоповод пользователь соцсети «Вконтакте» Сергей Юдинцев.
Россияне пишут, что помимо карточек нужно было продвигать другие инициативы — более значимые
Скриншот из Telegram
Комментаторы сравнивают это с талонами в СССР
Скриншот из Telegram
Часть пользователей отзывается о введение карточек позитивно
Скриншот из Telegram
Пользователи опасаются, что бюджет для льгот будут брать из налогов граждан
Скриншот из социальной сети «Вконтакте»
Кто-то просто предлагает повысить пенсии и уровень зарплат
Скриншот из социальной сети «Вконтакте»
Граждане думают, что такая инициатива будет работать только «на бумаге»
Скриншот из социальной сети «Вконтакте»
Некоторые указывают, что получить такую карту будет непросто, не всем малоимущим получится ее офрмить
Скриншот из социальной сети «Вконтакте»
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Пользователи социальных сетей с негодованием отнеслись к новой инициативе Госдумы. Россиян разозлило предложение депутатов раздавать малоимущим гражданам социальные карты для получения скидок на продукты и лекарства в магазинах-партнерах. Ранее URA.RU сообщало, что в России могут создать единую социальную дисконтную карту, которая будет предоставлять малоимущим скидки на товары. Планируется, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года. Чтобы получить карту, необходимо будет написать заявление в МФЦ или органы социальной защиты. Одним из авторов проекта стал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Пользователи считают, что нововведение будет работать только «на бумаге», в реальности же это создаст еще большее деление людей на касты. «Мне, конечно, не жалко, что поддерживают бедных, но власть продолжает делить общество на касты, вместо того, чтобы решить проблему с бедностью и гипербогатством. Дискриминируют. В итоге скоро общество дойдет до того, что начнутся погромы богатых», — комментирует инфоповод пользователь соцсети «Вконтакте» Сергей Юдинцев.