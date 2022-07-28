28 июля 2022

В Перми полиция задержала сотни мигрантов в ходе облавы на рынок

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские рынки. Курган, торговля, арбузы, рынок, кировский рынок, уличная торговля
На рынке полиция задержала 240 мигрантов Фото:

В Перми полицейские провели рейд по проверке документов у работников рынка в микрорайоне «Заостровка». В итоге сотни человек задержали, а десятки привлекли к административной ответственности.

«В результате ОПМ задержано и доставлено для проверки в отделы полиции 240 иностранных граждан. В ходе рейда за различные правонарушения привлечено к административной ответственности более 30 человек», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье иностранцам запретили несколько видов деятельности, в том числе работать в такси. А в Березниках рабочие-мигранты устроили протест на одной из строек города.

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В Перми полицейские провели рейд по проверке документов у работников рынка в микрорайоне «Заостровка». В итоге сотни человек задержали, а десятки привлекли к административной ответственности. «В результате ОПМ задержано и доставлено для проверки в отделы полиции 240 иностранных граждан. В ходе рейда за различные правонарушения привлечено к административной ответственности более 30 человек», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье иностранцам запретили несколько видов деятельности, в том числе работать в такси. А в Березниках рабочие-мигранты устроили протест на одной из строек города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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