В Перми полиция задержала сотни мигрантов в ходе облавы на рынок

29 июля 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

На рынке полиция задержала 240 мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми полицейские провели рейд по проверке документов у работников рынка в микрорайоне «Заостровка». В итоге сотни человек задержали, а десятки привлекли к административной ответственности. «В результате ОПМ задержано и доставлено для проверки в отделы полиции 240 иностранных граждан. В ходе рейда за различные правонарушения привлечено к административной ответственности более 30 человек», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье иностранцам запретили несколько видов деятельности, в том числе работать в такси. А в Березниках рабочие-мигранты устроили протест на одной из строек города.

В Перми полицейские провели рейд по проверке документов у работников рынка в микрорайоне «Заостровка». В итоге сотни человек задержали, а десятки привлекли к административной ответственности. «В результате ОПМ задержано и доставлено для проверки в отделы полиции 240 иностранных граждан. В ходе рейда за различные правонарушения привлечено к административной ответственности более 30 человек», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье иностранцам запретили несколько видов деятельности, в том числе работать в такси. А в Березниках рабочие-мигранты устроили протест на одной из строек города.