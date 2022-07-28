В прокуратуре объяснили отмену вердикта по делу тюменца Бережного

29 июля 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Виталия Бережного будут судить еще раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Ходатайство о роспуске состава присяжных заседателей по делу Виталия Бережного внесло гособвинение. Об этом на пресс-конференции 29 июля заявил заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров. Состав присяжных распустили 28 июля из-за утечки информации о вынесенном ими вердикте. «26 июля присяжные заседатели вынесли свой вердикт, но у судьи есть проверить, насколько этот вердикт правильно изложен, есть ли какие-либо замечания. После того, как судья ушла в совещательную комнату, в определенных telegram-каналах и в ряде СМИ были публикации о том, что вынесен оправдательный вердикт в отношении Бережного. Мы, как представители гособвинения, с учетом этих фактов, заявили перед судом ходатайство, посчитав, что нарушена тайна совещательной комнаты», — рассказал зампрокурора. Биктимеров также заявил, что уверен в вине присяжных. «Никто иной, кроме присяжных заседателей не знал о том, какой был вынесен вердикт», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что приговор Бережному, обвиняемому в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, должен был быть вынесен в ближайшее время. Оглашение вердикта присяжных откладывали несколько раз, что породило слухи об исходе процесса. После роспуска состава присяжных будет набрана новая коллегия, после чего суд начнется заново.

Ходатайство о роспуске состава присяжных заседателей по делу Виталия Бережного внесло гособвинение. Об этом на пресс-конференции 29 июля заявил заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров. Состав присяжных распустили 28 июля из-за утечки информации о вынесенном ими вердикте. «26 июля присяжные заседатели вынесли свой вердикт, но у судьи есть проверить, насколько этот вердикт правильно изложен, есть ли какие-либо замечания. После того, как судья ушла в совещательную комнату, в определенных telegram-каналах и в ряде СМИ были публикации о том, что вынесен оправдательный вердикт в отношении Бережного. Мы, как представители гособвинения, с учетом этих фактов, заявили перед судом ходатайство, посчитав, что нарушена тайна совещательной комнаты», — рассказал зампрокурора. Биктимеров также заявил, что уверен в вине присяжных. «Никто иной, кроме присяжных заседателей не знал о том, какой был вынесен вердикт», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что приговор Бережному, обвиняемому в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, должен был быть вынесен в ближайшее время. Оглашение вердикта присяжных откладывали несколько раз, что породило слухи об исходе процесса. После роспуска состава присяжных будет набрана новая коллегия, после чего суд начнется заново.