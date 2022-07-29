Лавров высказался о вывозе в США экс-баскетболистки УГМК Грайнер

29 июля 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров рассказал о переговорах по обмену заключенными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что обмен заключенными между Россией и США, в число которых может войти экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, обсуждался на президентстком уровне. Об этом Лавров заявил во время пресс-конференции. «[Глава РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден] договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами (вопрос обмена заключенных и содержащихся под стражей, в том числе Бриттни Грайнер — прим. URA.RU). Министерство иностранных дел не из их числа», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Сама спортсменка просила освободить ее. Также она считала свое задержание противозаконным и жаловалась на действия российских силовых ведомств. Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в Химкинский городской суд после того, как нашли в ее багаже запрещенное к провозу гашишное масло. В ее отношении возбудили дело о контрабанде наркотиков. Политики США вступились за спортсменку и попросили отпустить ее на родину. Американская сторона предлагает обменять баскетболистку на преступников, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что обмен заключенными между Россией и США, в число которых может войти экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, обсуждался на президентстком уровне. Об этом Лавров заявил во время пресс-конференции. «[Глава РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден] договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами (вопрос обмена заключенных и содержащихся под стражей, в том числе Бриттни Грайнер — прим. URA.RU). Министерство иностранных дел не из их числа», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Сама спортсменка просила освободить ее. Также она считала свое задержание противозаконным и жаловалась на действия российских силовых ведомств. Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в Химкинский городской суд после того, как нашли в ее багаже запрещенное к провозу гашишное масло. В ее отношении возбудили дело о контрабанде наркотиков. Политики США вступились за спортсменку и попросили отпустить ее на родину. Американская сторона предлагает обменять баскетболистку на преступников, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут.