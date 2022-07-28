В Пермском крае оппозиционного депутата не пустили на выборы

29 июля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Из 20 подписей ни одна не была признана действительной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кандидату в депутаты Юго-Камского поселения, действующему председателю местного совета Андрею Полыгалову отказали в регистрации. Коммунист Полыгалов в этот раз шел самовыдвиженцем. Документ появился на сайте территориальной избирательной комиссии. «Результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандидатом Полыгаловым А. Г. Представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации его кандидатом в депутаты», — сообщается в документе. Из 20 подписей, предоставленных кандидатом, ни одна не была принята. Причина — неправильно оформленные подписные листы, отсутствие необходимых сведений, исправления в документе и другое. Чтобы успешно пройти регистрацию, Полыгалову нужно было собрать 17 подписей избирателей. Ранее URA.RU рассказывало, что бывший глава Пермского района Александр Кузнецов считал, что во время эпидемии Полыгалов игнорировал все районные мероприятия по предупреждению распространения вируса. Юго-Камский считается конфликтной территорией — за последние несколько лет там сменились несколько глав. Выборы в муниципалитетах Пермского края будут проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября. Всего будет разыграно 104 мандата, 30 из которых — в Пермском округе.

Кандидату в депутаты Юго-Камского поселения, действующему председателю местного совета Андрею Полыгалову отказали в регистрации. Коммунист Полыгалов в этот раз шел самовыдвиженцем. Документ появился на сайте территориальной избирательной комиссии. «Результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандидатом Полыгаловым А. Г. Представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации его кандидатом в депутаты», — сообщается в документе. Из 20 подписей, предоставленных кандидатом, ни одна не была принята. Причина — неправильно оформленные подписные листы, отсутствие необходимых сведений, исправления в документе и другое. Чтобы успешно пройти регистрацию, Полыгалову нужно было собрать 17 подписей избирателей. Ранее URA.RU рассказывало, что бывший глава Пермского района Александр Кузнецов считал, что во время эпидемии Полыгалов игнорировал все районные мероприятия по предупреждению распространения вируса. Юго-Камский считается конфликтной территорией — за последние несколько лет там сменились несколько глав. Выборы в муниципалитетах Пермского края будут проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября. Всего будет разыграно 104 мандата, 30 из которых — в Пермском округе.