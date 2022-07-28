Пермская глубинка рискует остаться без медпомощи из-за главврача

29 июля 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Один из врачей поселка сейчас находится в отпуске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Горнозаводском округе (Пермский край) не хватает узких специалистов, чтобы обслуживать отдаленные территории. Об этом в своем telegram-канале написал депутат законодательного собрания края Антон Удальев. Этот вопрос обсуждался на недавней встрече депутата с главой минздрава Анастасией Крутень, которая заявила, что проблем с кадрами в территории нет. При этом руководитель центральной окружной больницы, Владимир Роман, как утверждает Удальев, не доносит до минздрава информацию о реальном положении дел. В пример Удальев привел ситуацию в поселке Промысла, который вскоре может остаться без фельдшера. «Информацию о реальном положении дел в Горнозаводском округе главврач до министра не донес. Теперь главврач вынужден решать эту проблему один без помощи минздрава. Попросил администрацию округа подключиться к этому вопросу и либо найти помощника старому фельшеру, либо договориться с новым специалистом», — написал депутат. В минздраве URA.RU заверили, что жители поселка не останутся без медпомощи. «Министр находится в постоянном рабочем контакте со всеми главными врачами, в том числе и с Горнозаводской больницей. В поселке Промысла два раза в неделю жителей будет принимать фельдшер», — отметили в пресс-службе министерства. Также в минздраве добавили, что делают ставку на молодые кадры. Сейчас в пермском медуниверситете восемь студентов, получают образование по целевому обучению. После окончания вуза они должны устроиться на работу в Горнозаводскую больницу. Кроме того, по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» больница планирует принять на работу двух врачей и фельдшера поселок Средняя Усьва. Это не первый раз, когда власти признают проблему нехватки медицинских специалистов различного профиля. Так, в пермской городской клинической больнице имени Гринберга не хватает врачей и среднего медицинского персонала. На проблемы оказания первичной медпомощи в Оханском округе обращала внимание и сама Крутень, вскоре после вступления в должность министра здравоохранения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Горнозаводском округе (Пермский край) не хватает узких специалистов, чтобы обслуживать отдаленные территории. Об этом в своем telegram-канале написал депутат законодательного собрания края Антон Удальев. Этот вопрос обсуждался на недавней встрече депутата с главой минздрава Анастасией Крутень, которая заявила, что проблем с кадрами в территории нет. При этом руководитель центральной окружной больницы, Владимир Роман, как утверждает Удальев, не доносит до минздрава информацию о реальном положении дел. В пример Удальев привел ситуацию в поселке Промысла, который вскоре может остаться без фельдшера. «Информацию о реальном положении дел в Горнозаводском округе главврач до министра не донес. Теперь главврач вынужден решать эту проблему один без помощи минздрава. Попросил администрацию округа подключиться к этому вопросу и либо найти помощника старому фельшеру, либо договориться с новым специалистом», — написал депутат. В минздраве URA.RU заверили, что жители поселка не останутся без медпомощи. «Министр находится в постоянном рабочем контакте со всеми главными врачами, в том числе и с Горнозаводской больницей. В поселке Промысла два раза в неделю жителей будет принимать фельдшер», — отметили в пресс-службе министерства. Также в минздраве добавили, что делают ставку на молодые кадры. Сейчас в пермском медуниверситете восемь студентов, получают образование по целевому обучению. После окончания вуза они должны устроиться на работу в Горнозаводскую больницу. Кроме того, по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» больница планирует принять на работу двух врачей и фельдшера поселок Средняя Усьва. Это не первый раз, когда власти признают проблему нехватки медицинских специалистов различного профиля. Так, в пермской городской клинической больнице имени Гринберга не хватает врачей и среднего медицинского персонала. На проблемы оказания первичной медпомощи в Оханском округе обращала внимание и сама Крутень, вскоре после вступления в должность министра здравоохранения.