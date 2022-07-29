Лесные пожары в УрФО принесли убытков почти на 1,5 млрд рублей

29 июля 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

На тушение пожаров в УрФО потратили 741 миллион рублей, еще 658 миллионов — ущерб, нанесенный природе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уральский федеральный округ из-за лесных пожаров потерял почти 1,5 миллиард рублей. Об этом URA.RU рассказали в Департаменте лесного хозяйства по УрФО. «Предварительный ущерб от лесных пожаров составил 1 млрд 400 млн 558 тыс рублей. В эту сумму входят: затраты на тушение — 741 млн 622 тыс рублей; непосредственно ущерб, нанесенный природе (то есть потери древесины, погибшие молодняки), — 658 млн 936 тыс рублей», — сообщили в ведомстве. В департаменте отметили, что в этом году затраты на тушение и общий ущерб стали значительно меньше в четырех регионах: Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и ЯНАО. Также во всех регионах УрФО, кроме Ямала, сократились потери древесины на корню. «В 2021 году ущерб от лесных пожаров составил 1 млрд 636 млн 354 тыс рублей. При этом затраты на тушение были значительно меньше — 448 млн 182 тыс рублей, а вред, нанесенный лесам, ощутимо выше — 1 млрд 188 млн 172 тыс рублей (то есть почти на 530 млн больше, чем в 2022 году)», — добавили в Департаменте лесного хозяйства по УрФО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области наградил двух пожарных знаками отличия «За мужественный поступок». Также агентство рассказывало, что в ЯНАО действует три лесных пожара, пламенем охвачены 22 гектара.

Уральский федеральный округ из-за лесных пожаров потерял почти 1,5 миллиард рублей. Об этом URA.RU рассказали в Департаменте лесного хозяйства по УрФО. «Предварительный ущерб от лесных пожаров составил 1 млрд 400 млн 558 тыс рублей. В эту сумму входят: затраты на тушение — 741 млн 622 тыс рублей; непосредственно ущерб, нанесенный природе (то есть потери древесины, погибшие молодняки), — 658 млн 936 тыс рублей», — сообщили в ведомстве. В департаменте отметили, что в этом году затраты на тушение и общий ущерб стали значительно меньше в четырех регионах: Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и ЯНАО. Также во всех регионах УрФО, кроме Ямала, сократились потери древесины на корню. «В 2021 году ущерб от лесных пожаров составил 1 млрд 636 млн 354 тыс рублей. При этом затраты на тушение были значительно меньше — 448 млн 182 тыс рублей, а вред, нанесенный лесам, ощутимо выше — 1 млрд 188 млн 172 тыс рублей (то есть почти на 530 млн больше, чем в 2022 году)», — добавили в Департаменте лесного хозяйства по УрФО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области наградил двух пожарных знаками отличия «За мужественный поступок». Также агентство рассказывало, что в ЯНАО действует три лесных пожара, пламенем охвачены 22 гектара.