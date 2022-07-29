FoxNews: США готовится снабдить оружием еще одну страну

Республиканская партия готовится внести в нижнюю палату Конгресса США законопроект о военной помощи Тайваню по программе «ленд-лиза». Об этом сообщает телеканал FoxNews.
По данным телеканала, авторами нормы выступили член палаты представителей Майкл Стил и сенатор Марша Блэкберн. В пределах законопроекта подразумевается снабдить полномочиями президента США Джо Байдена предоставлять Тайваню оборудование и оружие в рамках «ленд-лиза». Вместе с тем отмечается, что выделенные средства необходимо погасить в течение 12-ти лет, сообщает FoxNews.
В середине апреля власти Китая решили провести военные учения в районе Тайваня, они будут направлены против «ошибочных сигналов» США. В свою очередь, Вашингтон настаивает, чтобы Тайвань приобрел оружие, которое будет более подходящим для ответа КНР, сообщала ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источников. В США заявили, что готовы применить силу для защиты Тайваня от армии КНР. Американский президент Джо Байден 29 июля поддержал главу Китая Си Цзиньпина по вопросу Тайваня.
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Республиканская партия готовится внести в нижнюю палату Конгресса США законопроект о военной помощи Тайваню по программе «ленд-лиза». Об этом сообщает телеканал FoxNews. По данным телеканала, авторами нормы выступили член палаты представителей Майкл Стил и сенатор Марша Блэкберн. В пределах законопроекта подразумевается снабдить полномочиями президента США Джо Байдена предоставлять Тайваню оборудование и оружие в рамках «ленд-лиза». Вместе с тем отмечается, что выделенные средства необходимо погасить в течение 12-ти лет, сообщает FoxNews. Ранее сообщалось, что США наращивает военный бюджет из-за спецоперации на Украине. Также армия США осталась без оружия из-за массовых поставок на Украину. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала российской спецоперации. В середине апреля власти Китая решили провести военные учения в районе Тайваня, они будут направлены против «ошибочных сигналов» США. В свою очередь, Вашингтон настаивает, чтобы Тайвань приобрел оружие, которое будет более подходящим для ответа КНР, сообщала ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источников. В США заявили, что готовы применить силу для защиты Тайваня от армии КНР. Американский президент Джо Байден 29 июля поддержал главу Китая Си Цзиньпина по вопросу Тайваня.