NYT: США навязывают свое оружие, угрожая атакой Китая

08 мая 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

США давят на Тайвань для покупки подходящего для защиты от нападения Китая оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Власти США настаивают на том, чтобы Тайвань покупал оружие, более подходящее для победы над Китаем. Данное стремление администрации президента Джо Байдена приобрело актуальность после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источников. «На фоне событий на Украине Вашингтон и Тайбэй пришли к выводу, что возможное китайское вторжение на Тайвань в ближайшие годы нужно рассматривать как потенциальную опасность. Кроме того, союзники считают, что немногочисленные, но имеющие правильные вооружения и стратегию вооруженные силы могут дать отпор более крупному противнику», — пишет The New York Times. Правительство Китая поручило провести учения военной авиации и флота в районе Тайваня в середине апреля. Учения были направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня. СNA сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла на Тайвань с необъявленным визитом. Позже Китай потребовал от Вашингтона прекратить любые официальные контакты с Тайванем. А США и Великобритания провели переговоры по снижению рисков конфликта с Китаем из-за Тайваня.

