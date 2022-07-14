WSJ: США наращивает военный бюджет из-за спецоперации на Украине

15 июля 2022 в 08:23 Размер текста - 17 +

США увеличил бюджет нацбезопасности на десятки миллиардов больше, чем изначально запрашивал президент США Фото: icholakov01/depositphotos.com стандартная лицензия Depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Палата представителей США проголосовала за увеличение бюджета национальной безопасности Америки до 850, 3 миллиарда долларов — это на десятки миллиардов больше, чем изначально запрашивал президент США Джо Байден. Это связано, в том числе, и с текущей ситуацией на Украине. Об этом сообщил The Wall Street Journal. «Законопроект поможет военнослужащим и их семьям справиться с расходами на восхождение на жилье и другие предметы первой необходимости», — цитирует издание Адама Смита, председателя комитета Палаты представителей по вооруженным силам от Демократической партии. Тем не менее, некоторые демократы выступили против размера оборонного бюджета, утверждая, что федеральное правительство должно тратить меньше на Пентагон и больше на внутренние программы. Ранее URA.RU сообщало, что в проекте бюджета США на 2023 финансовый год Россию и Китай назвали основными «устойчивыми угрозами». Также в списке оказались Северная Корея и Иран. В документе также говорится, что бюджет также позволит министерству обороны противостоять другим постоянным угрозам, в том числе от Северной Кореи, Ирана и радикальных экстремистских движений. Запад резко увеличил поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что, поставляя оружие Украине, Запад ведет скрытую войну с Россией. В Минобороны РФ подчеркнули, что западное оружие на Украине является законной мишенью для российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Палата представителей США проголосовала за увеличение бюджета национальной безопасности Америки до 850, 3 миллиарда долларов — это на десятки миллиардов больше, чем изначально запрашивал президент США Джо Байден. Это связано, в том числе, и с текущей ситуацией на Украине. Об этом сообщил The Wall Street Journal. «Законопроект поможет военнослужащим и их семьям справиться с расходами на восхождение на жилье и другие предметы первой необходимости», — цитирует издание Адама Смита, председателя комитета Палаты представителей по вооруженным силам от Демократической партии. Тем не менее, некоторые демократы выступили против размера оборонного бюджета, утверждая, что федеральное правительство должно тратить меньше на Пентагон и больше на внутренние программы. Ранее URA.RU сообщало, что в проекте бюджета США на 2023 финансовый год Россию и Китай назвали основными «устойчивыми угрозами». Также в списке оказались Северная Корея и Иран. В документе также говорится, что бюджет также позволит министерству обороны противостоять другим постоянным угрозам, в том числе от Северной Кореи, Ирана и радикальных экстремистских движений. Запад резко увеличил поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что, поставляя оружие Украине, Запад ведет скрытую войну с Россией. В Минобороны РФ подчеркнули, что западное оружие на Украине является законной мишенью для российской армии.