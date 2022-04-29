Армия США осталась без оружия из-за массовых поставок на Украину

30 апреля 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Армия США осталась без военных систем «Стингер» и «Джавелин» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оружейные склады американской армии пустеют из-за массовых поставок военных систем «Стингер» и «Джавелин» на Украину. Об этом говорится в статье обозревателя ‎Калеба Ларсон‎о, опубликованной в журнале The National Interest. «Пентагон отправил в Украину около трети своих запасов зенитных и противотанковых ракет ‎‎„Стингер‎‎“ и „Джавелин“ <…> их будет трудно заменить в ближайшее время», — говорится в статье. Как утверждает обозреватель, Минобороны США не сможет пополнить арсенал ПТРК в ближайшие годы, поскольку производственные линии времен холодной войны были остановлены. Для создания необходимого количества «Джавелинов» Вашингтону понадобится около пяти лет, добавили в ведомстве. Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. Американцы раскритиковали решение своего лидера. Они поддержали предложение телеведущего Такера Карлсона отстранить Байдена от должности ввиду недееспособности. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. Кроме того, США одобрили закон о ленд-лизе для Украины, который позволит отправлять туда вооружение на десятки миллиардов долларов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что несколько поколений украинцев будут расплачиваться за принятое решение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Оружейные склады американской армии пустеют из-за массовых поставок военных систем «Стингер» и «Джавелин» на Украину. Об этом говорится в статье обозревателя ‎Калеба Ларсон‎о, опубликованной в журнале The National Interest. «Пентагон отправил в Украину около трети своих запасов зенитных и противотанковых ракет ‎‎„Стингер‎‎“ и „Джавелин“ <…> их будет трудно заменить в ближайшее время», — говорится в статье. Как утверждает обозреватель, Минобороны США не сможет пополнить арсенал ПТРК в ближайшие годы, поскольку производственные линии времен холодной войны были остановлены. Для создания необходимого количества «Джавелинов» Вашингтону понадобится около пяти лет, добавили в ведомстве. Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. Американцы раскритиковали решение своего лидера. Они поддержали предложение телеведущего Такера Карлсона отстранить Байдена от должности ввиду недееспособности. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. Кроме того, США одобрили закон о ленд-лизе для Украины, который позволит отправлять туда вооружение на десятки миллиардов долларов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что несколько поколений украинцев будут расплачиваться за принятое решение.