Оружейные склады американской армии пустеют из-за массовых поставок военных систем «Стингер» и «Джавелин» на Украину. Об этом говорится в статье обозревателя Калеба Ларсоно, опубликованной в журнале The National Interest.
«Пентагон отправил в Украину около трети своих запасов зенитных и противотанковых ракет „Стингер“ и „Джавелин“ <…> их будет трудно заменить в ближайшее время», — говорится в статье. Как утверждает обозреватель, Минобороны США не сможет пополнить арсенал ПТРК в ближайшие годы, поскольку производственные линии времен холодной войны были остановлены. Для создания необходимого количества «Джавелинов» Вашингтону понадобится около пяти лет, добавили в ведомстве.
Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. Американцы раскритиковали решение своего лидера. Они поддержали предложение телеведущего Такера Карлсона отстранить Байдена от должности ввиду недееспособности. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. Кроме того, США одобрили закон о ленд-лизе для Украины, который позволит отправлять туда вооружение на десятки миллиардов долларов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что несколько поколений украинцев будут расплачиваться за принятое решение.
Оружейные склады американской армии пустеют из-за массовых поставок военных систем «Стингер» и «Джавелин» на Украину. Об этом говорится в статье обозревателя Калеба Ларсоно, опубликованной в журнале The National Interest. «Пентагон отправил в Украину около трети своих запасов зенитных и противотанковых ракет „Стингер“ и „Джавелин“ <…> их будет трудно заменить в ближайшее время», — говорится в статье. Как утверждает обозреватель, Минобороны США не сможет пополнить арсенал ПТРК в ближайшие годы, поскольку производственные линии времен холодной войны были остановлены. Для создания необходимого количества «Джавелинов» Вашингтону понадобится около пяти лет, добавили в ведомстве. Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. Американцы раскритиковали решение своего лидера. Они поддержали предложение телеведущего Такера Карлсона отстранить Байдена от должности ввиду недееспособности. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. Кроме того, США одобрили закон о ленд-лизе для Украины, который позволит отправлять туда вооружение на десятки миллиардов долларов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что несколько поколений украинцев будут расплачиваться за принятое решение.