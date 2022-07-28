Байден неожиданно поддержал Китай по ключевому вопросу

29 июля 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что США не поддерживают сепаратизм Тайваня Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Американский президент Джо Байден заверил председателя КНР Си Цзиньпина, что США не поддерживает сепаратизм на Тайване. Об сообщает МИД КНР по результатам переговоров лидеров двух стран. «Позиция США по вопросу политики «одного Китая» не менялась и не будет меняться, американская сторона не поддерживает сепаратизм на Тайване», — заявил американский президент Джо Байден, слова которого цитирует МИД КНР на своем официальном сайте. Байден отметил, что китайско-американское сотрудничество идет на благо не только народов двух стран, но и всех государств. Он подчеркнул, что в Вашингтоне надеются «на поддержание беспрепятственного диалога с Китаем, передает МИД КНР слова американского лидера. Телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжался более двух часов. Об этом сообщил представитель Белого дома. Ранее в СМИ сообщалось, что Китай и США стоят на пороге войны из-за визита представителей конгресса США на Тайвань. Китай уже выдвинул США ультиматумы для предотвращения холодной войны. Там отметили, что в Вашингтоне должны перестать вмешиваться во внутренние дела КНР и начать уважать китайскую политику, чтобы не способствовать возникновению новой холодной войны. США, в свою очередь, планируют создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за последние пять лет.

Американский президент Джо Байден заверил председателя КНР Си Цзиньпина, что США не поддерживает сепаратизм на Тайване. Об сообщает МИД КНР по результатам переговоров лидеров двух стран. «Позиция США по вопросу политики «одного Китая» не менялась и не будет меняться, американская сторона не поддерживает сепаратизм на Тайване», — заявил американский президент Джо Байден, слова которого цитирует МИД КНР на своем официальном сайте. Байден отметил, что китайско-американское сотрудничество идет на благо не только народов двух стран, но и всех государств. Он подчеркнул, что в Вашингтоне надеются «на поддержание беспрепятственного диалога с Китаем, передает МИД КНР слова американского лидера. Телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжался более двух часов. Об этом сообщил представитель Белого дома. Ранее в СМИ сообщалось, что Китай и США стоят на пороге войны из-за визита представителей конгресса США на Тайвань. Китай уже выдвинул США ультиматумы для предотвращения холодной войны. Там отметили, что в Вашингтоне должны перестать вмешиваться во внутренние дела КНР и начать уважать китайскую политику, чтобы не способствовать возникновению новой холодной войны. США, в свою очередь, планируют создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за последние пять лет.