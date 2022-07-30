Милонов призвал создать списки «звезд-предателей», уехавших из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Депутат Госдумы считает, что у уехавших звезд не должно быть перспектив для работы в РФ Фото:

В России нужно создать списки звезд-предателей, которые уехали из страны. Такое заявление сделал в разговоре с URA.RU депутат Госдумы Виталий Милонов.

«К этим людям не нужно принимать меры, к ним необходимо относиться как к трусам и предателям. Этого будет достаточно, чтобы они не имели перспектив работать и что-то делать в нашей стране. Это будет для них емкое наказание, поскольку, кроме россиян, они никому не нужны», — высказался Милонов в беседе с URA.RU. По его словам, можно информировать население с помощью открытых списков.

Некоторые звезды уехали из России после начала спецоперации на Украине. Певица Алла Пугачева вместе с юмористом Максимом Галкиным в марте уехали в Израиль, сообщает Пятый канал. Также уехал телеведущий Михаил Шац, народная артистка России Чулпан Хаматова и другие.

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В России нужно создать списки звезд-предателей, которые уехали из страны. Такое заявление сделал в разговоре с URA.RU депутат Госдумы Виталий Милонов. «К этим людям не нужно принимать меры, к ним необходимо относиться как к трусам и предателям. Этого будет достаточно, чтобы они не имели перспектив работать и что-то делать в нашей стране. Это будет для них емкое наказание, поскольку, кроме россиян, они никому не нужны», — высказался Милонов в беседе с URA.RU. По его словам, можно информировать население с помощью открытых списков. Некоторые звезды уехали из России после начала спецоперации на Украине. Певица Алла Пугачева вместе с юмористом Максимом Галкиным в марте уехали в Израиль, сообщает Пятый канал. Также уехал телеведущий Михаил Шац, народная артистка России Чулпан Хаматова и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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