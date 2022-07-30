Милонов призвал создать списки «звезд-предателей», уехавших из РФ

30 июля 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы считает, что у уехавших звезд не должно быть перспектив для работы в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России нужно создать списки звезд-предателей, которые уехали из страны. Такое заявление сделал в разговоре с URA.RU депутат Госдумы Виталий Милонов. «К этим людям не нужно принимать меры, к ним необходимо относиться как к трусам и предателям. Этого будет достаточно, чтобы они не имели перспектив работать и что-то делать в нашей стране. Это будет для них емкое наказание, поскольку, кроме россиян, они никому не нужны», — высказался Милонов в беседе с URA.RU. По его словам, можно информировать население с помощью открытых списков. Некоторые звезды уехали из России после начала спецоперации на Украине. Певица Алла Пугачева вместе с юмористом Максимом Галкиным в марте уехали в Израиль, сообщает Пятый канал. Также уехал телеведущий Михаил Шац, народная артистка России Чулпан Хаматова и другие.

В России нужно создать списки звезд-предателей, которые уехали из страны. Такое заявление сделал в разговоре с URA.RU депутат Госдумы Виталий Милонов. «К этим людям не нужно принимать меры, к ним необходимо относиться как к трусам и предателям. Этого будет достаточно, чтобы они не имели перспектив работать и что-то делать в нашей стране. Это будет для них емкое наказание, поскольку, кроме россиян, они никому не нужны», — высказался Милонов в беседе с URA.RU. По его словам, можно информировать население с помощью открытых списков. Некоторые звезды уехали из России после начала спецоперации на Украине. Певица Алла Пугачева вместе с юмористом Максимом Галкиным в марте уехали в Израиль, сообщает Пятый канал. Также уехал телеведущий Михаил Шац, народная артистка России Чулпан Хаматова и другие.