Бастрыкин велел возбудить уголовное дело после аварии на Каме

31 июля 2022 в 09:46 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело после пермской аварии на Каме, в которой пострадали люди Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как на Каме в Пермском крае столкнулись два судна и пострадали 9 человек. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте. «В Пермском крае по поручению Председателя СК России Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту столкновения катера и сухогруза возбуждено уголовное дело ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщается на сайте управления. Расследование дела находится на особом контроле в головном аппарате следственного комитета. В происшествии, в ходе которого ночью столкнулись два речных судна, получили различные повреждения 9 человек. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае возле Березников столкнулись сухогруз и пассажирский катер с 25 пассажирами. После удара оба судна остались на плаву. Однако капитан прогулочного катера скрылся с места происшествия, позднее его обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали, решается вопрос о мере пресечения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как на Каме в Пермском крае столкнулись два судна и пострадали 9 человек. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте. «В Пермском крае по поручению Председателя СК России Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту столкновения катера и сухогруза возбуждено уголовное дело ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщается на сайте управления. Расследование дела находится на особом контроле в головном аппарате следственного комитета. В происшествии, в ходе которого ночью столкнулись два речных судна, получили различные повреждения 9 человек. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае возле Березников столкнулись сухогруз и пассажирский катер с 25 пассажирами. После удара оба судна остались на плаву. Однако капитан прогулочного катера скрылся с места происшествия, позднее его обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали, решается вопрос о мере пресечения.