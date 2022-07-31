Россия признала США основной угрозой нацбезопасности в океане

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Виды, здания, министерства. Москва, сша, флаг сша, посольство сша, флаг америки
США признана угрозой нацбезопасности России Фото:

Россия признала США основной угрозой нацбезопасности в океане. Это следует из принятой в воскресенье Морской доктрины, текст которой размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин принял новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Одним из изменений в доктрине является указ, по которому США признаются основной угрозой национальной безопасности России в Мировом океане.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину страны и Корабельный устав Военно-морского флота. По новой доктрине в состав Военно-морского флота могу входить гражданские суда, а также она урегулирует функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время.

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Россия признала США основной угрозой нацбезопасности в океане. Это следует из принятой в воскресенье Морской доктрины, текст которой размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Президент РФ Владимир Путин принял новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Одним из изменений в доктрине является указ, по которому США признаются основной угрозой национальной безопасности России в Мировом океане. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину страны и Корабельный устав Военно-морского флота. По новой доктрине в состав Военно-морского флота могу входить гражданские суда, а также она урегулирует функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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