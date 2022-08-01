В центре Тюмени перекроют дорогу на две недели. Схема

02 августа 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Участок перекроют из-за строительно-монтажных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени с 5 по 20 августа перекроют дорожный участок по улице Советской. Пути объезда — по улицам Первомайской и Челюскинцев. Об этом сообщает официальный портал администрации Тюмени со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. «В период с 05.08.2022 по 20.08.2022 будет прекращено движение на автомобильной дороге по ул. Советской, на участке от ул. Челюскинцев до ул. Первомайской», — говорится в сообщении. Там добавили, что перекрытый дорожный участок можно объехать по улице Челюскинцев, а также по улице Первомайской. Автомобилистов просят заблаговременно выбирать маршрут, придерживаться ПДД и смотреть на дорожные знаки. Ранее URA.RU писало, что с 1 по 5 августа в Тюмени перекроют съезд развязки на улице Монтажников. Кроме того, из-за первенства велосипедистов 6 августа перекроют некоторые участки дорог на улицах Республики, Ямской и Казанской. В Тюмени перекроют участок дороги по улице Советской Схема: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

В Тюмени с 5 по 20 августа перекроют дорожный участок по улице Советской. Пути объезда — по улицам Первомайской и Челюскинцев. Об этом сообщает официальный портал администрации Тюмени со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. «В период с 05.08.2022 по 20.08.2022 будет прекращено движение на автомобильной дороге по ул. Советской, на участке от ул. Челюскинцев до ул. Первомайской», — говорится в сообщении. Там добавили, что перекрытый дорожный участок можно объехать по улице Челюскинцев, а также по улице Первомайской. Автомобилистов просят заблаговременно выбирать маршрут, придерживаться ПДД и смотреть на дорожные знаки. Ранее URA.RU писало, что с 1 по 5 августа в Тюмени перекроют съезд развязки на улице Монтажников. Кроме того, из-за первенства велосипедистов 6 августа перекроют некоторые участки дорог на улицах Республики, Ямской и Казанской.