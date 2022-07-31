Собчак: Чубайс попал в реанимацию с редким диагнозом. «Отнимаются руки и ноги»

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чубайс анатолий, портрет
Анатолий Чубайс находится в реанимации Фото:

Бывшего руководителя администрации президента РФ Анатолия Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре. Об этом в своем telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак.

«Чубайс в реанимации. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: „Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное“», — написала Собчак.

Синдром Гийена-Барре — редкое заболевание, встречающеюся у взрослых людей. В таком состоянии иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. По информации Всемирной организации здравоохранения, большинство людей с таким диагнозом полностью выздоравливают, даже в тяжелых случаях.

Ранее Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию. Позже в Кремле подтвердили эту информацию. После отъезда Чубайса сотрудники правоохранительных органов начали проверять его на коррупцию.

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Бывшего руководителя администрации президента РФ Анатолия Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре. Об этом в своем telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак. «Чубайс в реанимации. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: „Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное“», — написала Собчак. Синдром Гийена-Барре — редкое заболевание, встречающеюся у взрослых людей. В таком состоянии иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. По информации Всемирной организации здравоохранения, большинство людей с таким диагнозом полностью выздоравливают, даже в тяжелых случаях. Ранее Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию. Позже в Кремле подтвердили эту информацию. После отъезда Чубайса сотрудники правоохранительных органов начали проверять его на коррупцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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