ТАСС: состояние Чубайса улучшилось

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VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, чубайс анатолий, портрет, рука у лица
Чубайсу стало лучше Фото:

Состояние бывшего руководителя администрации президента РФ Анатолия Чубайса, который находится в реанимации, улучшилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Анатолий Борисович оказался в больнице. Сейчас его состояние стало лучше», — пишет ТАСС.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию в одной из европейских больниц. У него диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, который вызывает паралич. Чубайс покинул Россию в марте, пишет VSE42.RU. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности своего спецпредставителя.

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Состояние бывшего руководителя администрации президента РФ Анатолия Чубайса, который находится в реанимации, улучшилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. «Анатолий Борисович оказался в больнице. Сейчас его состояние стало лучше», — пишет ТАСС. Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию в одной из европейских больниц. У него диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, который вызывает паралич. Чубайс покинул Россию в марте, пишет VSE42.RU. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности своего спецпредставителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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