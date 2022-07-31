ТАСС: состояние Чубайса улучшилось

Чубайсу стало лучше
Состояние бывшего руководителя администрации президента РФ Анатолия Чубайса, который находится в реанимации, улучшилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Анатолий Борисович оказался в больнице. Сейчас его состояние стало лучше», — пишет ТАСС.
Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию в одной из европейских больниц. У него диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, который вызывает паралич. Чубайс покинул Россию в марте, пишет VSE42.RU. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности своего спецпредставителя.
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