Mirror: фраза Путина в День ВМФ вызвала панику у британцев

01 августа 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Фраза Путина о ракетах «Циркон» на параде в День ВМФ вызвала панику в Британии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фраза, сказанная президентом РФ Владимиром Путиным на параде в честь Дня Военно-морского флота России, вызвала панику у жителей Великобритании. Об этом в своей статье написал аналитик британского издания Mirror Дуглас Пейшент. «Это гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающую скорость звука. За последний год Россия провела множество испытательных пусков „Циркона“ с военных кораблей и подводных лодок», — рассказал Пейшент о характеристике ракеты. Он передал, что российский военно-морской флот получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные развивать скорость свыше 10 тысяч километров в час. По словам аналитика, ракета при такой высокой скорости сможет достичь границ Лондона примерно за пять минут. Эксперт считает, что это станет огромной проблемой для британских военных. В ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге Владимир Путин уточнил, что первым кораблем, который получит «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков», который сейчас входит в состав Северного флота ВМФ России. Точное место дислокации «Цирконов» будет выбрано исходя из интересов безопасности страны.

Фраза, сказанная президентом РФ Владимиром Путиным на параде в честь Дня Военно-морского флота России, вызвала панику у жителей Великобритании. Об этом в своей статье написал аналитик британского издания Mirror Дуглас Пейшент. «Это гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающую скорость звука. За последний год Россия провела множество испытательных пусков „Циркона“ с военных кораблей и подводных лодок», — рассказал Пейшент о характеристике ракеты. Он передал, что российский военно-морской флот получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные развивать скорость свыше 10 тысяч километров в час. По словам аналитика, ракета при такой высокой скорости сможет достичь границ Лондона примерно за пять минут. Эксперт считает, что это станет огромной проблемой для британских военных. В ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге Владимир Путин уточнил, что первым кораблем, который получит «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков», который сейчас входит в состав Северного флота ВМФ России. Точное место дислокации «Цирконов» будет выбрано исходя из интересов безопасности страны.