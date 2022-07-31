31 июля 2022

Mirror: фраза Путина в День ВМФ вызвала панику у британцев

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Фраза Путина о ракетах «Циркон» на параде в День ВМФ вызвала панику в Британии Фото:

Фраза, сказанная президентом РФ Владимиром Путиным на параде в честь Дня Военно-морского флота России, вызвала панику у жителей Великобритании. Об этом в своей статье написал аналитик британского издания Mirror Дуглас Пейшент.

«Это гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающую скорость звука. За последний год Россия провела множество испытательных пусков „Циркона“ с военных кораблей и подводных лодок», — рассказал Пейшент о характеристике ракеты.

Он передал, что российский военно-морской флот получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные развивать скорость свыше 10 тысяч километров в час. По словам аналитика, ракета при такой высокой скорости сможет достичь границ Лондона примерно за пять минут. Эксперт считает, что это станет огромной проблемой для британских военных.

В ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге Владимир Путин уточнил, что первым кораблем, который получит «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков», который сейчас входит в состав Северного флота ВМФ России. Точное место дислокации «Цирконов» будет выбрано исходя из интересов безопасности страны.

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Фраза, сказанная президентом РФ Владимиром Путиным на параде в честь Дня Военно-морского флота России, вызвала панику у жителей Великобритании. Об этом в своей статье написал аналитик британского издания Mirror Дуглас Пейшент. «Это гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающую скорость звука. За последний год Россия провела множество испытательных пусков „Циркона“ с военных кораблей и подводных лодок», — рассказал Пейшент о характеристике ракеты. Он передал, что российский военно-морской флот получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные развивать скорость свыше 10 тысяч километров в час. По словам аналитика, ракета при такой высокой скорости сможет достичь границ Лондона примерно за пять минут. Эксперт считает, что это станет огромной проблемой для британских военных. В ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге Владимир Путин уточнил, что первым кораблем, который получит «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков», который сейчас входит в состав Северного флота ВМФ России. Точное место дислокации «Цирконов» будет выбрано исходя из интересов безопасности страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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