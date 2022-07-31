Путин: ВМФ России скоро получит ракеты для противостояния США

31 июля 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Для ракет «Циркон» нет преград, напомнил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сверхзвуковые крылатые ракеты «Циркон», созданные для обхода американской системы противоракетной обороны (ПРО), поступят на вооружение военно-морского флота РФ в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге. «Для [„Циркона“] нет преград. Их поставка в вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы», — заявил Владимир Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Президент РФ уточнил, что первым кораблем, который получит «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков», который сейчас входит в состав Северного флота ВМФ России. Точное место дислокации «Цирконов» будет выбрано исходя из интересов безопасности России, заявил Путин. Государственные испытания новой гиперзвуковой крылатой ракеты завершились в мае 2022 года. Пуск проводился на максимальную дальность с надводного носителя. До этого стало известно, что специально под «Циркон» разрабатывают новый береговой ракетный комплекс. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что «Циркон» создавался для обхода американской системы ПРО. Путин отмечал, что между Россией и США идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва.

Сверхзвуковые крылатые ракеты «Циркон», созданные для обхода американской системы противоракетной обороны (ПРО), поступят на вооружение военно-морского флота РФ в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге. «Для [„Циркона“] нет преград. Их поставка в вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы», — заявил Владимир Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Президент РФ уточнил, что первым кораблем, который получит «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков», который сейчас входит в состав Северного флота ВМФ России. Точное место дислокации «Цирконов» будет выбрано исходя из интересов безопасности России, заявил Путин. Государственные испытания новой гиперзвуковой крылатой ракеты завершились в мае 2022 года. Пуск проводился на максимальную дальность с надводного носителя. До этого стало известно, что специально под «Циркон» разрабатывают новый береговой ракетный комплекс. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что «Циркон» создавался для обхода американской системы ПРО. Путин отмечал, что между Россией и США идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва.