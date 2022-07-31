Полиция Косово сообщила о выстрелах в свою сторону

Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края. Об этом они написали в социальных сетях.
«Косовская полиция официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений», — рассказало ведомство в своих соцсетях. Сообщается, что раненных нет.
Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля предупредил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки. В своем заявлении Александр Вучич призвал к миру, однако отметил, что «Сербия победит».
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Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края. Об этом они написали в социальных сетях. «Косовская полиция официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений», — рассказало ведомство в своих соцсетях. Сообщается, что раненных нет. Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля предупредил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки. В своем заявлении Александр Вучич призвал к миру, однако отметил, что «Сербия победит».