31 июля 2022

Полиция Косово сообщила о выстрелах в свою сторону

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На момент сообщения раненных нет Фото:

Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края. Об этом они написали в социальных сетях.

«Косовская полиция официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений», — рассказало ведомство в своих соцсетях. Сообщается, что раненных нет.

Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля предупредил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки. В своем заявлении Александр Вучич призвал к миру, однако отметил, что «Сербия победит».

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Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края. Об этом они написали в социальных сетях. «Косовская полиция официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений», — рассказало ведомство в своих соцсетях. Сообщается, что раненных нет. Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля предупредил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки. В своем заявлении Александр Вучич призвал к миру, однако отметил, что «Сербия победит».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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