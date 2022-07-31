31 июля 2022

Новый генсек ОПЕК: Россия имеет важное значение для альянса

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Заседание ЕР. Курган , депутат, чиновник, руки депутата, руки
Хайтам аль-Гайс отметил важность присутствия России в организации Фото:

Россия имеет важное стратегическое значение в успехе организации ОПЕК. Об этом сообщил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс.

«Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения», — сказал аль-Гайс в интервью газете Al Ra’i.

ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобывающими странами для контроля квот добычи на нефть. Работает с 1961 года, в ее состав входят 13 стран. Мохаммед Баркиндо возглавлял организацию с 2016 года. После его смерти пост генсека занял Хайтам аль-Гайс.

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Россия имеет важное стратегическое значение в успехе организации ОПЕК. Об этом сообщил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс. «Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения», — сказал аль-Гайс в интервью газете Al Ra’i. ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобывающими странами для контроля квот добычи на нефть. Работает с 1961 года, в ее состав входят 13 стран. Мохаммед Баркиндо возглавлял организацию с 2016 года. После его смерти пост генсека занял Хайтам аль-Гайс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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