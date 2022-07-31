Премьер Сербии обвинила «власти» Косова в эскалации конфликта

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти больше всех ответственен за эскалацию ситуации в регионе. Об этом заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич.
«Курти — человек, единственной политикой которого являются постоянное насилие и провокации. Курти тот, кто довел до этой ситуации лишением права голоса сербов, запретом проведения выборов на территории КиМ, несоблюдением Брюссельских соглашений и открытым признанием, что Приштина никогда не будет выполнять Брюссельские соглашения, а также заведомо неправильным и выборочным толкованием старых соглашений», — заявила Брнабич агентству Tanjug. По ее словам, власти Сербии всегда готовы мирно решать все вопросы и проблемы.
Ранее премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в эскалации напряженности в Косово. Кроме того, Альбин Курти считает, что часть ответственности за сложившуюся лежит на главе канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петаре Петковиче.
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«Премьер-министр» Косово Альбин Курти больше всех ответственен за эскалацию ситуации в регионе. Об этом заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич. «Курти — человек, единственной политикой которого являются постоянное насилие и провокации. Курти тот, кто довел до этой ситуации лишением права голоса сербов, запретом проведения выборов на территории КиМ, несоблюдением Брюссельских соглашений и открытым признанием, что Приштина никогда не будет выполнять Брюссельские соглашения, а также заведомо неправильным и выборочным толкованием старых соглашений», — заявила Брнабич агентству Tanjug. По ее словам, власти Сербии всегда готовы мирно решать все вопросы и проблемы. Ранее премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в эскалации напряженности в Косово. Кроме того, Альбин Курти считает, что часть ответственности за сложившуюся лежит на главе канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петаре Петковиче.