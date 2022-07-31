Глава непризнанного Косово обвинил президента Сербии в провокации

Президент Сербии Александр Вучич причастен к эскалации напряженности в Косово. Так считает премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти.
«Органы правопорядка и безопасности нашего государства собирают информацию, наблюдают за ситуацией и будут действовать, защищая закон и граждан, территориальную целостность и суверенитет», — сказал Курти в своем видеообращении. При этом в эскалации напряженности он обвинил сербского лидера Александра. Кроме того, Альбин Курти считает, что часть ответственности за сложившуюся лежит на главе канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петаре Петковиче. В свою очередь, он назвал правительство Косово демократичным и прогрессивным.
Обстановка в регионе обострилась после того, как в сербских общинах Косово сербы стали блокировать дороги и строить баррикады — в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края машин с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами. 31 августа на границе Сербии и Косово начались локальные стычки, зазвучали сирены воздушной тревоги, а на трассах началось строительство баррикад. Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что армия провозглашенного Косово в полночь на 1 августа собирается напасть на северную часть страны. Он уверен, что в любом случае победит Сербия. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинская армия готова встать на защиту косоваров.
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Президент Сербии Александр Вучич причастен к эскалации напряженности в Косово. Так считает премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти. «Органы правопорядка и безопасности нашего государства собирают информацию, наблюдают за ситуацией и будут действовать, защищая закон и граждан, территориальную целостность и суверенитет», — сказал Курти в своем видеообращении. При этом в эскалации напряженности он обвинил сербского лидера Александра. Кроме того, Альбин Курти считает, что часть ответственности за сложившуюся лежит на главе канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петаре Петковиче. В свою очередь, он назвал правительство Косово демократичным и прогрессивным. Обстановка в регионе обострилась после того, как в сербских общинах Косово сербы стали блокировать дороги и строить баррикады — в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края машин с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами. 31 августа на границе Сербии и Косово начались локальные стычки, зазвучали сирены воздушной тревоги, а на трассах началось строительство баррикад. Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что армия провозглашенного Косово в полночь на 1 августа собирается напасть на северную часть страны. Он уверен, что в любом случае победит Сербия. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинская армия готова встать на защиту косоваров.