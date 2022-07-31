Свердловчане одели тельняшку на памятник богатырю в честь дня ВМФ. Фото

01 августа 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга одели тельняшку на памятник богатырю в честь Дня ВМФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Екатеринбуржцы одели тельняшку на памятник Илье Муромцу в честь Дня Военно-морского флота России. Очевидец поделился фотографией в сообществе «Район Сортировка» в соцсети «ВКонтакте». Памятник богатырю находится в парке «Таганская слобода» в микрорайоне Новая Сортировка. В комментариях к посту екатеринбурженка отметила, что в прошлом году на Илью Муромца также одевали тельняшку. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало президент России Владимир Путин принял новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Также агентство рассказывало, что фраза Путина в день ВМФ вызвала панику у британцев. Фото: сообщество «Район Сортировка» в соцсети «ВКонтакте»

Екатеринбуржцы одели тельняшку на памятник Илье Муромцу в честь Дня Военно-морского флота России. Очевидец поделился фотографией в сообществе «Район Сортировка» в соцсети «ВКонтакте». Памятник богатырю находится в парке «Таганская слобода» в микрорайоне Новая Сортировка. В комментариях к посту екатеринбурженка отметила, что в прошлом году на Илью Муромца также одевали тельняшку. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало президент России Владимир Путин принял новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Также агентство рассказывало, что фраза Путина в день ВМФ вызвала панику у британцев.