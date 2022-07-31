31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Свердловчане одели тельняшку на памятник богатырю в честь дня ВМФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Екатеринбург , вдв, десантник, тельняшка, папа с сыном
Жители Екатеринбурга одели тельняшку на памятник богатырю в честь Дня ВМФ Фото:

Екатеринбуржцы одели тельняшку на памятник Илье Муромцу в честь Дня Военно-морского флота России. Очевидец поделился фотографией в сообществе «Район Сортировка» в соцсети «ВКонтакте».

Памятник богатырю находится в парке «Таганская слобода» в микрорайоне Новая Сортировка. В комментариях к посту екатеринбурженка отметила, что в прошлом году на Илью Муромца также одевали тельняшку.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало президент России Владимир Путин принял новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Также агентство рассказывало, что фраза Путина в день ВМФ вызвала панику у британцев.

Фото:
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Екатеринбуржцы одели тельняшку на памятник Илье Муромцу в честь Дня Военно-морского флота России. Очевидец поделился фотографией в сообществе «Район Сортировка» в соцсети «ВКонтакте». Памятник богатырю находится в парке «Таганская слобода» в микрорайоне Новая Сортировка. В комментариях к посту екатеринбурженка отметила, что в прошлом году на Илью Муромца также одевали тельняшку. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало президент России Владимир Путин принял новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Также агентство рассказывало, что фраза Путина в день ВМФ вызвала панику у британцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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