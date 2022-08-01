The Wall Street Journal: Украина готовит наступление на Херсон

ВСУ сдали Херсон без жесткого сопротивления Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска попытаются отбить у ВС РФ стратегически важный город Херсон. Статья об этом размещена в издании The Wall Street Journal.

«Если попытка Украины вытеснить русских из Херсона потерпит неудачу или даст сбой, это может ослабить поддержку борьбы Киева в некоторых западных столицах. Неудачная кампания может вызвать новые призывы к урегулированию путем переговоров, особенно из тех частей Западной Европы, где поставки российского природного газа сократились», — отмечается в материале.

Сообщается также, что российские войска «взяли город без особых усилий». Для российской стороны Херсон является важным стратегическим объектом из-за порта, расположенного там. Кроме того, эта территория предоставляет доступ к южному побережью в сторону Одессы.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В середине марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области, ЛНР освобождена полностью. Однако президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что страна должна вернуть эти территории в течение трех-шести недель.

При этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что Киеву придется отложить уже анонсированный поход на Херсонскую область, дополняет MK.RU . По словам экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, ждать реального наступления ВСУ на этом направлении не стоит, так как Херсонская область равнинная, и российские средства разведки без труда обнаружат сосредоточение больших ударных сил противника, пишет «Федеральное агентство новостей».