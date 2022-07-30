Судьбу Ельцин Центра предложили решить на референдуме

31 июля 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Сардана Авксентьева предложила дать екатеринбуржцам самим решить судьбу Ельцин Центра Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы и заместитель руководителя думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева заявила, что решить будущее Ельцин Центра должны жители Екатеринбурга на референдуме. Такое заявление она сделала 30 июля во время выступления на форуме «Территория смыслов» после того, как остальные политики подняли вопрос о необходимости Центра, сообщает ТАСС. «Присутствующие в зале сейчас политизируют этот вопрос, который решается намного проще. Речь идет о конкретном объекте в Свердловской области. <…> Для управленцев и будущих политиков: этот вопрос можно вынести дополнительно на референдум субъекта, где люди проголосуют: нужен или не нужен Ельцин Центр, перепрофилировать его или нет», — сказала Авксентьева. Вопрос необходимости Ельцин центра на встрече глав фракций Госдумы с молодежью поднял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, назвав его экспозиции «политической порнографией» и «национальным позором». Политик считает, что работа Центра не отражает величие истории России. А глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переформатировать Ельцин Центр. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что некоторые экспозиции в Центре — сомнительные. Сардана Авксентьева добавила, что к такому вопросу следует подходить взвешенно. «Обычно люди сами знают, что им нужно, а что нет. И сталкивать людей лбами на основе разных позиций совсем не нужно. Мы, наоборот, должны искать точки соприкосновения и совместно решать проблемы», — резюмировала она. Ранее режиссер Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Его предложение поддержала актриса и телеведущая Мария Шукшина. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в поддержку Ельцин Центра, который часто обвиняют в распространении антигосударственной повестки. А журналист Владимир Соловьев, неоднократно обвинявший Ельцин Центр, внезапно признал его необходимость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы и заместитель руководителя думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева заявила, что решить будущее Ельцин Центра должны жители Екатеринбурга на референдуме. Такое заявление она сделала 30 июля во время выступления на форуме «Территория смыслов» после того, как остальные политики подняли вопрос о необходимости Центра, сообщает ТАСС. «Присутствующие в зале сейчас политизируют этот вопрос, который решается намного проще. Речь идет о конкретном объекте в Свердловской области. <…> Для управленцев и будущих политиков: этот вопрос можно вынести дополнительно на референдум субъекта, где люди проголосуют: нужен или не нужен Ельцин Центр, перепрофилировать его или нет», — сказала Авксентьева. Вопрос необходимости Ельцин центра на встрече глав фракций Госдумы с молодежью поднял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, назвав его экспозиции «политической порнографией» и «национальным позором». Политик считает, что работа Центра не отражает величие истории России. А глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переформатировать Ельцин Центр. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что некоторые экспозиции в Центре — сомнительные. Сардана Авксентьева добавила, что к такому вопросу следует подходить взвешенно. «Обычно люди сами знают, что им нужно, а что нет. И сталкивать людей лбами на основе разных позиций совсем не нужно. Мы, наоборот, должны искать точки соприкосновения и совместно решать проблемы», — резюмировала она. Ранее режиссер Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Его предложение поддержала актриса и телеведущая Мария Шукшина. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в поддержку Ельцин Центра, который часто обвиняют в распространении антигосударственной повестки. А журналист Владимир Соловьев, неоднократно обвинявший Ельцин Центр, внезапно признал его необходимость.