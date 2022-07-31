По словам Евгения Куйвашева, новое екатеринбургское колесо можно сделать, как в столице Великобритании Фото: Размик Закарян © URA.RU

Четвертое колесо обозрения в Екатеринбурге может появиться в самом центре города, за Макаровским мостом. Это дал понять губернатор Евгений Куйвашев, когда вместе с мэром Алексеем Орловым тестировал колесо обозрения в ЦПКиО 28 июля.

Аттракцион заработал в начале марта. Объясняя детали проекта, директор парка Маяковского Павел Зубакин отметил, что запуски дронов показали: 35 метров — как раз то, что нужно парку Маяковского. «А высокое колесо, мы считаем, следует поставить где-нибудь на „Динамо“, где есть видовые характеристики», — предложил он.

«Вот сейчас набережную [Городского пруда] он доделает, — сказал Куйвашев, указывая на Орлова. — Правый берег за Макаровским мостом. Там, как в Лондоне [будет]». Он имеет в виду знаменитое 135-метровое колесо обозрения «Лондонский глаз» на южном берегу Темзы. Оно является одним из крупнейших в мире. «Там [за Макаровским] тоже может хорошо встать», — согласился с шефом Орлов. «Вот там 75 метров будет идеально», — добавил Зубакин.

Как писало URA.RU, 29 июля Орлову доложили: Макаровский мост, который реконструируют с 2017 года, откроют ко Дню города. Власти сделают из этого целое событие.