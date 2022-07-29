Точку, с которой горожанам откроется идеальный вид на представление, организаторы пока не определили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Макаровский мост — главную транспортную артерию Екатеринбурга — полностью откроют ко Дню города (будет отмечаться 20 августа). Об этом доложили мэру Алексею Орлову во время его визита на объект, передает корреспондент URA.RU. Демонстрацией значимости события станет светомузыкальное шоу, запланированное на вечер 20-го.

«В августе мы с объекта уходим?» — поинтересовался Орлов у представителя подрядчика — ООО «ГУДСР». «18-19-го будет запущен выезд на улицу Гражданскую [под мостом]», — включился вице-мэр по строительству Рустам Галямов, курирующий объект.

«Осталось незначительное количество работ — по благоустройству: тротуары, ограждения. Задача поставлена руководством: ко Дню города чтобы было запущено [полноценное] движение транспорта и пешеходов, съезд номер два», — подтвердил подрядчик. Другой зам Орлова, Алексей Бубнов, добавил, что 8 августа начнут поднимать уровень воды в Городском пруду (в общей сложности на два метра).

Алексею Орлову показали несколько локаций Фото: URA.RU

Далее Орлов с подчиненными отправился искать точку, откуда горожане смогут идеально разглядеть шоу. Поднялся даже на веранду бара «1991» к Кириллу Шлаену. Но нужная локация так и не нашлась — в том числе из-за берез возле «Ельцин Центра». «Может, уберем их?» — пошутил один из чиновников. «Ладно, давайте [дальше] думать [по меcту]», — подытожил Орлов, спешивший на небольшой субботник у памятника Малышеву.

Макаровский мост закрыли в 2017-м. Первый этап капремонта завершился в 2019-м. Ко второй очереди приступили год спустя. Из-за строительных работ на этом городском участке регулярно возникали пробки в часы-пик. В 2021 году, после смены власти в городе, темпы реконструкции увеличились. И осенью было запущено трамвайное и автомобильное движение. По контракту полностью открыть мост должны были только в 2023-м.

Мэрия уже несколько раз тестировала подсветку на Макаровском мосту. Но главную фишку еще никто не видел, говорят чиновники Фото: URA.RU