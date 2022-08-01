Россия предупредила Запад об угрозе со стороны наемников Украины

01 августа 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

В России против участия иностранных наемников на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возвращение иностранных наемников с Украины опасно для их же стран. Об этом сообщил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин. «Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — цитирует РИА «Новости» дипломата. По словам Табарина, данная ситуация в настоящий момент вызывает беспокойство России. Ранее Табарин заявил, что в НАТО поддерживают вербовку иностранных наемников Киевом. Также чуть более недели назад, двое американцев, канадец и швед, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были уничтожены. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют в том числе и наемники из разных стран.

Возвращение иностранных наемников с Украины опасно для их же стран. Об этом сообщил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин. «Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — цитирует РИА «Новости» дипломата. По словам Табарина, данная ситуация в настоящий момент вызывает беспокойство России. Ранее Табарин заявил, что в НАТО поддерживают вербовку иностранных наемников Киевом. Также чуть более недели назад, двое американцев, канадец и швед, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были уничтожены. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют в том числе и наемники из разных стран.