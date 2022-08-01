Россия предупредила Запад об угрозе со стороны наемников Украины

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В России против участия иностранных наемников на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возвращение иностранных наемников с Украины опасно для их же стран. Об этом сообщил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — цитирует РИА «Новости» дипломата. По словам Табарина, данная ситуация в настоящий момент вызывает беспокойство России.

Ранее Табарин заявил, что в НАТО поддерживают вербовку иностранных наемников Киевом. Также чуть более недели назад, двое американцев, канадец и швед, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были уничтожены.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют в том числе и наемники из разных стран.

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Возвращение иностранных наемников с Украины опасно для их же стран. Об этом сообщил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин. «Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — цитирует РИА «Новости» дипломата. По словам Табарина, данная ситуация в настоящий момент вызывает беспокойство России. Ранее Табарин заявил, что в НАТО поддерживают вербовку иностранных наемников Киевом. Также чуть более недели назад, двое американцев, канадец и швед, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были уничтожены. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют в том числе и наемники из разных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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