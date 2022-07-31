МИД РФ: в НАТО поддерживают вербовку Киевом иностранных наемников 01 августа 2022 в 08:30 Размер текста - 17 + В НАТО поддерживают участие наемников на Украине из разных стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько стран НАТО поддерживают вербовку иностранных наемников Киевом. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин. «Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — цитирует Тарабрина РИА «Новости». Он также уточнил, что Украина нарушает ограничения, введенные Венской конвенцией, касаемо дипломатических сношений от 1961 года. По данному соглашению, правительственные структуры не должны вербовать лиц со стороны. Ранее посол ЛНР Родион Мирошник указал на военные преступления президента Украины Владимира Зеленского с помощью США. Также немецкие спецслужбы выявили, что некоторые экстремисты пытались уехать на Украину. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют в том числе и наемники из разных стран. Несколько стран НАТО поддерживают вербовку иностранных наемников Киевом. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин. «Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — цитирует Тарабрина РИА «Новости». Он также уточнил, что Украина нарушает ограничения, введенные Венской конвенцией, касаемо дипломатических сношений от 1961 года. По данному соглашению, правительственные структуры не должны вербовать лиц со стороны. Ранее посол ЛНР Родион Мирошник указал на военные преступления президента Украины Владимира Зеленского с помощью США. Также немецкие спецслужбы выявили, что некоторые экстремисты пытались уехать на Украину. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют в том числе и наемники из разных стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям