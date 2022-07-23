23 июля 2022

Politico: наемники из США, Канады и Швеции погибли на Украине

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Politico сообщила о смерти четырех иностранных наемников на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Двое американцев, канадец и швед, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были уничтожены на этой неделе. Об этом сообщает газета Politico.

Издание приводит слова «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко. Он пояснил, что речь идет о гражданах США Люке Люцишине и Брайане Янге, Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Селандере Патриньяни из Швеции. По информации газеты, наемники входили в состав «сил специальных операций» украинской территориальной обороны, их подразделение «базировалось рядом с Северском». Все они погибли 18 июля при обстреле в районе села Григорьевка Донецкой народной республики после того, как им было приказано «занять боевые позиции».

Ранее в Госдепартаменте США подтвердили гибель двух американских наемников на Украине. Также сообщалось о смерти шведского лейтенанта, уничтоженного в боях под Донецком. Всего, по данным Минобороны РФ, на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. В свою очередь, в Вооруженных силах Украины в Донбассе остается менее 5 тысяч наемников. Трое из них — Эйден Эслин, Шоне Пиннер и Саадун Брагиме — были приговорены к смертной казне в ДНР. Кроме того, как сообщал телеканал NBC, воодушевление иностранных наемников, которые находятся на Украине, сошло на «нет» из-за успешных действий России.

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Двое американцев, канадец и швед, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были уничтожены на этой неделе. Об этом сообщает газета Politico. Издание приводит слова «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко. Он пояснил, что речь идет о гражданах США Люке Люцишине и Брайане Янге, Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Селандере Патриньяни из Швеции. По информации газеты, наемники входили в состав «сил специальных операций» украинской территориальной обороны, их подразделение «базировалось рядом с Северском». Все они погибли 18 июля при обстреле в районе села Григорьевка Донецкой народной республики после того, как им было приказано «занять боевые позиции». Ранее в Госдепартаменте США подтвердили гибель двух американских наемников на Украине. Также сообщалось о смерти шведского лейтенанта, уничтоженного в боях под Донецком. Всего, по данным Минобороны РФ, на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. В свою очередь, в Вооруженных силах Украины в Донбассе остается менее 5 тысяч наемников. Трое из них — Эйден Эслин, Шоне Пиннер и Саадун Брагиме — были приговорены к смертной казне в ДНР. Кроме того, как сообщал телеканал NBC, воодушевление иностранных наемников, которые находятся на Украине, сошло на «нет» из-за успешных действий России.
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